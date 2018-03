Masters 1000 de Miami: Delpo en las alturas

El tandilense, quien está en un nivel superlativo, no le dio chances al japonés Kei Nishikori y lo sacó con un rápido doble

6/2. Gran presente del mejor tenista argentino, que tiene intactas las chances de alcanzar su mejor ránking histórico

La sensación que queda flotando, después de que se observa un partido como el que protagonizó ayer Juan Martín Del Potro, es que lo que suceda de ahora en adelante con él en el Masters 1000 de Miami depende exclusivamente de él. En una nueva presentación en el certamen, el actual Nº 6 del mundo "demolió" al japonés Kei Nishikori (33º) por un doble 6/2 y se metió en los octavos de final. Con esta victoria el tandilense hilvanó 13 victorias consecutivas, por lo que las únicas dudas que podrían plantearse sólo se relacionan con su físico y la nafta que le quede en el tanque. Porque en el tenis, específicamente, está impecable, a un nivel excepcional. La de ayer fue una exhibición de solidez, inteligencia y jerarquía absoluta.

Juan Martín se impuso en una hora y 12 minutos y pasó de ronda. Mañana tendrá enfrente al serbio Filip Krajinovic (27º). De no mediar inconvenientes, en los papeles, el tandilense es mucho más. Incluso, con el cuadro "abierto", fundamentalmente desde la eliminación temprana y sorprendente de Roger Federer (1º) en primera rueda, el camino hacia un nuevo título avizora favorable para Delpo. Desde el ATP 500 de Acapulco hasta ayer, Juan Martín acumuló 13 victorias consecutivas. Aún está lejos del récord de 2008 (23), pero en el medio de Acapulco y Miami ganó el título de Indian Wells, con toda la carga emocional que también le generó alzarse con el primer Masters 1000 y tras una tremenda y exigente final ante Federer.

Teniendo en cuenta que el físico y sus condiciones suelen ser los principales adversario del tandilense, hasta dónde puede llegar o no, parece reducirse a ese aspecto. Es más, si logra alcanzar una nueva final y ganarla, lo que sería su tercer título consecutivo, llegaría a su mejor ránking histórico: Nº 3 del mundo. Fue 4º en 2009, en la temporada fantástica que incluyó la única corona de Grand Slam, el US Open. Por lo que, a pesar del cansancio que puede arrastrar, el prónóstico es tentador. No son pocos los que especulan con la concreta posibilidad de que el argentino alcance la cima del ránking, lo cual lo convertiría en el primero de la historia del tenis local en hacerlo. Las chances son buenas desde el nivel que está mostrando el propio Juan Martín pero también ayudada porque los "monstruos" de los últimos años (a los que Delpo se les puede plantar en iguales condiciones y vencerlos, claro) están afuera del circuito o bien en bajo nivel. Sólo por citar a algunos: Andy Murray, Novak Djokovic, Stan Wawrinka... También Rafael Nadal, quien retomará el 1º del mundo el 2 de abril pero que se ausentó en la gira de cemento estadounidense (y parte de la latiniamericana) por lesión. El manacorí tiene muchísimo por defender en las canchas lentas próximamente. Delpo casi todo por sumar.

Encima, si hay que sumarle un condimento a sus posibilidades hay uno que es indiscutido: EEUU le cae bárbaro, es como su segunda casa. Le fue bien en muchísimos torneos, son sus canchas preferidas y, como se dijo, tocó allí el cielo con las manos en Flushing Meadows. Ayer terminó el partido con gestos de cansancio elevado (su andar cansino es característico, por lo que también puede confundir) pero inmediatamente se lo vio renovado de energías en el intercambio y los festejos con el público, que además le rinde una devoción especial. Así dadas las condiciones, entonces, parece que todo depende de la Torre de Tandil. Lo bueno y lo malo que le pueda pasar en este futuro inmediato que se llama el Masters 1000 de Miami.

Anoche, al cierre de esta edición, la segunda mejor raqueta argentina, Diego Schwartzman (16º), se medía con el canadiense Milos Raonic (25º), quien lo había vencido en la única ocasión en la que se enfrentaron. De este lado de la llave viene Juan Martín Del Potro.

Los otros resultados de ayer en caballeros: Marin Cilic a Vasek Pospisil por 7/5 y 7/6 (4); Jeremy Chardy a Grigor Dimitrov por 6/4 y 6/4; John Isner a Mikhail Youznhy por 6/4 y 6/3; Hyeon Chung a Michael Mmoh por 6/1 y 6/1; Filip Krajinovic a Benoit Paire por 6/3 y 6/3 y Joao Sousa a Jared Donaldson por 1/6, 6/3 y 6/4.

Hoy: Steve Johnson v. Pablo Carreño Busta; Nick Kyrgios v. Fabio Fognini; Alexander Zverev v. David Ferrer.