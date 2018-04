Massú está ilusionado

El capitán. Nicolás Massú espera dar batalla ante Argentina.

El ex tenista Nicolás Massú, actual capitán del equipo de Copa Davis de Chile, dijo que tratarán de "dar una sorpresa" en la serie ante Argentina el próximo viernes y sábado en San Juan, por la Zona Americana, que dará un boleto para el repechaje del Grupo Mundial.

"Trataremos de dar la sorpresa. Chile tiene un equipo joven, en pleno crecimiento y Argentina es una potencia mundial del tenis, que hace poco salió campeón de la Davis e independientemente de las ausencias que pueda tener, está en condiciones de formar varios equipos", analizó el Vampiro en un alto en la práctica de los trasandinos en el estadio Aldo Cantoni.

Massú, de 38 años, ganó seis títulos en el circuito y llegó a ocupar el 9º puesto del ránking mundial de la ATP, en septiembre de 2004, y una vez retirado, asumió la capitanía de Chile, en 2014, con el equipo en zona de ascenso. "Venimos de jugar un repechaje con Canadá el año pasado y creo que tenemos nuestras chances ante Argentina. Más allá de la rivalidad, me siento cómodo en este país, acá gané mi primer título profesional y siempre me trataron bien", recordó Massú, quien alzó el trofeo en el ATP de Buenos Aires en la edición de 2002 tras imponerse en la final al cordobés Agustín Calleri.

Chile está integrado por Nicolás Jarry (65º), Christian Garín (235º), Marcelo Vera (447º), Alejandro Tabilo (800º) y el doblista Hans Podlipnik Castillo (46º).

¿Te gustó la nota?