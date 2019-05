Mascherano ahora no

La historia de Javier Mascherano a Central parece haber bajado la persiana. Al menos en este receso el experimentado volante no vendrá al canalla pese al ofrecimiento realizado, aunque el llamado que le hicieron fue a modo de seducción para que contemple esa posibilidad para cuando él lo desee. Lo concreto es que el volante central tiene pensado cumplir el contrato con Hebei Fortune de China y que “por el momento no tengo más nada que decir o comentar”, según le confió el propio futbolista a Ovación. Esa escueta respuesta dio prácticamente como caída la chance de que pueda llegar ahora. Y reforzó esa idea en declaraciones que hizo en una radio porteña cuando advirtió que “tengo contrato hasta fin de año y pienso cumplirlo”.

“Existe una posibilidad de que termine mi carrera en Argentina pero tengo que ir analizándolo. Tengo contrato hasta fin de año y voy a cumplirlo, salvo que surja alguna otra cosa, sobre todo desde el club en el que estoy. A partir de eso analizaré cuáles son las posibilidades, si tengo ganas de seguir jugando y si hay chances de volver al fútbol argentino. Hoy no puedo asegurar nada, pero existe la chance de que vuelva a la Argentina”, señaló el jugador oriundo de San Lorenzo.

Lo que hizo Central fue abrirle las puertas del club por si alguna vez quiere jugar en Arroyito. “Me llamaron de varios clubes”, abundó el Jefecito. Además de Central lo tentó Juan Sebastián Verón para Estudiantes, pero le dijo que no. Por supuesto River siempre será un club en el que sonará. “No quiero poner ningún equipo por encima de otro porque no deseo hacer lobby con nadie. No es bueno para mí ni para ningún equipo”, apuntó.