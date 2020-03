Más suspensión en el automovilismo por el coronavirus

No habrá ruido. El autódromo de Concordia debía correr a fin de mes, pero el TC canceló la carrera.

El automovilismo no está exento de lo que pasa en el mundo y en el país y por eso va decidiendo su agenda de acuerdo a lo que le manden o a lo que pueden. Mientras ayer dos categorías nacionales empezaron su actividad para disputar las carreras de mañana, la principal de todas, el Turismo Carretera, anunciaba que cancelaba la fecha del 29 de marzo en Concordia, lo mismo que la apertura del STC 2000. Mientras, las divisionales menores de la ACTC, el TC Mouras, el TC Pista Mouras y la primera fecha de TC Pick Up por ahora siguen en pie el siguiente fin de semana en La Plata. Y a nivel mundial, la Fórmula 1 no sólo canceló sobre el inicio de las actividades el Gran Premio de Australia, sino que lo hizo ya sobre los siguientes tres.

Después de que la gobernación de Entre Ríos prohibiera las reuniones de más de 40 personas durante treinta días, la ACTC emitió un comunicado suspendiendo la competencia prevista para el 29 de marzo en Concordia, la que estaba reservada para Rosario y está en puntos suspensivos del 12 de abril. En la misma sintonía, el Súper TC 2000 canceló la apertura de su campeonato el 22 de marzo en El Zonda de San Juan. No se sabe si se correrá la del 5 de abril en el Fangio.

En tanto, la ACTC no canceló la 3ª fecha del TCM y TCPM, con la TC Pick Up. Son categorías que llevan menor cantidad de gente y no afectará tanto que se corra sin público. Pero habrá que ver qué pasa, porque las decisiones pueden cambiar hora a hora. En el ámbito nacional, sí se están disputando las fechas del Turismo Nacional y Top Race (aver aparte).

Y la Fórmula 1, que el viernes a dos horas de empezar a disputar su primer entrenamiento del año en Melbourne, suspendió el Gran Premio de Australia, esta vez no perdió el tiempo y canceló también los grandes premios de Bahrein y Vietman.

Bahrein ya había anunciado que correría sin público, pero el caso positivo detectado en el equipo McLaren hace imposible que puedan estar en la segunda fecha, que debía disputarse dentro de ocho días.

Después venía el debut de Vietman el 5 de abril, pero ya el gobierno había prohibido el ingreso de vuelos desde España y era inminente su suspensión, algo que fue confirmado ayer.

Como China ya había sido cancelado, la primera carrera sería el retornado GP de Holanda el 3/5, pero probablemente la F-1 suspenda sus actividades por abril y mayo, como la Fórmula E.