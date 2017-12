Emmanuel Mas quiere jugar en Boca. Lo tiene clarísimo. Por eso y por si alguien tenía dudas, el lateral izquierdo lo ratificó una vez que pisó suelo argentino, procedente de Turquía. Y presionó para concretar su pase. Dijo que llegar al club de la ribera representaría "un paso muy importante" en su carrera y mantendría viva la "ilusión de jugar" el Mundial de Rusia.

"Vine a Argentina a pasar las fiestas y ya le dije a mi representante que quiero jugar en Boca. Ojalá que las negociaciones sean positivas y que se terminen de una vez por todas", aseguró apenas pisó el aeropuerto internacional de Ezeiza.

El zurdo aclaró que no se involucró en las tratativas, pero que su agente lo "mantiene al tanto y está negociando" para concretar su vuelta al fútbol argentino.

El sanjuanino, de 28 años, se inició en San Martín y a mediados de 2013 pasó a San Lorenzo, donde ganó el torneo Inicial 2013, la Copa Libertadores 2014 y la Supercopa Argentina 2016, antes de marchar al Trabzonspor de Turquía a principios de este año. En el club europeo jugó 35 partidos y marcó un gol. Además tuvo participación en seis encuentros de las eliminatorias sudamericanas para Rusia 2018, aunque ninguno con el actual entrenador Jorge Sampaoli.

"Boca es un club muy importante. Para mi futuro y el de mi familia es una oportunidad muy buena, además sueño con jugar el Mundial", remarcó Mas, quien el miércoles jugó un partido por la Copa de Turquía y admitió que antes de retornar al país tuvo "una despedida a medias" con sus compañeros del Trabzonspor.

De concretarse el pase, Emmanuel Mas será el segundo lateral que suma Boca en este mercado, luego de la llegada de Julio Buffarini, otro campeón de América con la camiseta de San Lorenzo, y el tercer refuerzo ya que previamente se incorporó el delantero Ramón "Wanchope" Ábila.

Gago no se resigna: "Va a ser difícil pero la voy a pelear"

Luego de haber sufrido dos rupturas de tendón en un año, Fernando Gago no bajó los brazos y hasta sueña con el Mundial. "La idea es jugar lo más rápido posible y antes del Mundial. No me resigno a no jugarlo, sé que va a hacer difícil, pero obviamente la voy a pelear. Lo tengo cómo objetivo y como un sueño.

"Me pasó lo de la lesión y al otro día ya estaba pensando en cómo me iba a recuperar y de la forma en que lo iba a hacer. Eso suma para volver bien, rápido", expresó Pintita. "Recién empecé a correr y a hacer campo, sumado a lo que venía haciendo en el gimnasio. La rodilla me responde y tengo posibilidades de hacer otros ejercicios no tan básicos", agregó.