Más caras nuevas al ruedo

Experiencia. Vignatti presentó a Comesaña en Colón.

La reanudación de la Superliga será rápida y por eso los planteles retornaron en el amanecer del año de sus vacaciones. Y con ellos se presentaron nuevos cuerpos técnicos, una muestra de la tolerancia cero que suele enmarcar al fútbol argentino, aunque no todos los casos son iguales. Además del estreno (o la confirmación como titular) de Héctor Bidoglio en Newell's y del primer día de trabajo de Gustavo Alfaro en Boca, ayer fue el día inicial de otros cuatro entrenadores. El esperado retorno de Antonio Mohamed a Huracán, el estreno absoluto de Hernán Crespo en Banfield, la oportunidad de Marcelo Gómez en Godoy Cruz y la apuesta inédita por un veterano, como es el caso de Julio Comesaña en Colón.



Viejos son los trapos



Tras la renuncia de Eduardo Domínguez (recaló en Nacional de Montevideo) y un breve interinato de Esteban Fuertes, Colón fue a buscar a un técnico de 70 años, todo una rareza en el fútbol argentino. El uruguayo llega tras ganar el torneo Finalización de Colombia con Junior de Barranquilla y de perder la final por penales de la Copa Sudamericana ante Atlético Paranaense. "Tomé la mejor decisión al venir a Colón. Es un desafío muy importante a esta altura de mi carrera", dijo en la presentación junto al presidente sabalero, José Vignatti.



Como Turco en su casa



La inesperada llegada de Alfaro a Boca tras el bajón xeneize de la Copa Libertadores dejó el campo expedito para el regreso de un hijo pródigo a Parque Patricios. El Turco Mohamed condujo su primer entrenamiento luego de ser presentado. "Cuando me vienen a buscar y estoy sin trabajo jamás le voy a decir que no al club, no importa el momento en que esté. Ahora me pongo la ropa de entrenador y me saco la del hincha", dijo emocionado. Y no entró en la polémica de que él fue considerado para ser DT xeneize. "Si no se dio, no se dio. Yo estoy feliz de estar acá".



Buzo para Valdanito



Los problemas de salud de Julio César Falcioni, el prócer de Banfield, le abrieron el camino a esta enorme chance. Es que para Hernán Crespo será su debut oficial como entrenador en el fútbol argentino y casi desde que empezó esta profesión. Ayer condujo el primer trabajo en Luis Guillón.

Valdanito sólo había dirigido en la segunda división del fútbol italiano, en el Módena, entre 2015 y 2016, por cierto sin gran suceso y esperaba una chance como esta. Sin refuerzos a la vista, ayer se lo vio muy activo y dando permanentes indicaciones a sus nuevos dirigidos.

"Estamos corriendo mal, mucho y mal", se lo escuchó decir a Crespo en el primer día. "Pensemos cuándo queremos hacer un toque y cuándo no. La pelota por el medio no puede pasar". De entrada, quiere dejar huella.



En Tomba con Morro



Godoy Cruz mantuvo la postura de ofrecerle el primer trabajo a distintos entrenadores, como lo hizo con los ex Newell's Gabriel Heinze y Lucas Bernardi. Tras la partida de Diego Dabove a Argentinos Juniors, ahora fue el turno de Marcelo Gómez, aquel volante central campeón de América y el mundo con Vélez Sarsfield.

"Dabove hizo un trabajo maravilloso y dejó una base muy buena", dijo Gómez, "ahora sólo tenemos el deber de potenciarlo".

Gómez condujo ayer el primer trabajo con la novedad de que contó con Santiago García. El Morro regresó tras su frustrada incorporación a Toluca, pero difícilmente siga porque lo quieren varios, entre ellos Racing y Estudiantes.



Y el resto



Además también arrancaron los trabajos Unión (sin Franco Soldano, a Olympiacos), San Lorenzo (con los colombianos Gustavo Torres y Rául Loaiza), Racing (sin Gustavo Bou, que rescindirá), Belgrano, Aldosivi (sin refuerzos), Talleres (hoy se va a Salta), Gimnasia (espera a Franco Mussis y el peruano Alexis Gómez), Estudiantes (con Enzo Kalinski y el colombiano Edwar López), San Martín SJ (sin Pablo Aguilar y Pablo Magnín), Vélez (con Leandro Fernández) e Independiente (sin el entrenador, Ariel Holan).

¿Te gustó la nota?