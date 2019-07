Más apertura no es pedir demasiado

La pretemporada leprosa está llegando a su fin. El sábado el nuevo equipo de Frank Kudelka jugará su último amistoso ante Rafaela. Y sólo se permitió el acceso a la prensa a un par de entrenamientos, de esos donde sólo se pueden observar a los jugadores corriendo alrededor de la cancha. A las conferencias de prensa, siempre muy espaciadas, va sólo un jugador, que además se elige puertas adentro. Las imágenes y las noticias de los trabajos son prácticamente sólo institucionales y por lo tanto se muestra lo que se quiere. En Newell's nunca se llegó a tanta veda en las prácticas de fútbol, ni cuando se reclamaba democracia a gritos. Aun si esa fórmula garantizara el éxito (de hecho en los amistosos en los resultados le fue bien), socios e hinchas tienen derecho a saber más de su equipo a través de los canales de comunicación que quieran. Incluido el del club, por supuesto. Pero últimamente sólo tienen una versión de los hechos. Y no es bueno para ninguna institución que sólo sea la oficialista, ya que en ella seguro estará exenta la crítica o la otra mirada que, aunque no guste, pueden aportar a corregir y crecer. No son nuevos los condicionamientos, pero se llevaron a un extremo. No se pide ya observar la práctica de fútbol previa a un partido, como era tan común no hace tanto tiempo, cuando se iba al estadio y los socios podían también observar a sus jugadores, aunque sea una vez a la semana. Tampoco el último entrenamiento, el llamado de pelota parada, que devele el secreto del entrenador. Es cierto que hay una tendencia general al hermetismo que también se deja ver hoy en la otra vereda y que hay que protegerse de la tecnología que todo es capaz de exhibir sin filtros. Pero como Newell's nunca fue de puertas cerradas, se pide una mayor apertura. No parece demasiado.