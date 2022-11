En el medio, Papu Gómez, el supuesto reeemplazante de Lo Celso entre los once, podría jugar por la Copa del Rey para Sevilla ante Velarde. Ahí seguro no estará Acuña, que fue descartado por la pubalgia y encendió las alarmas de la selección. Esa lesión la padece desde principio de año y por eso hay confianza de que no sea grave, que pueda moritorearse durante el Mundial. Pero no deja de ser una preocupación extra para Scaloni.

El sábado al menos zafó. Julián Alvarez solo jugó unos minutos en la derrota del City de local ante Brentford, Nahuel Molina estuvo los 90’ en el 2-0 de Atlético Madrid ante Almazán (entró Rodrigo De Paul), Exequiel Palacios completó 90’ en Leverkusen y Cuti Romero no fue citado en Tottenham. Hoy estarán en cancha Alexis Mac Allister, el Dibu Martínez y Lisandro Martínez. Con Scaloni solo trabajan en Abu Dabi Franco Armani, Guido Rodríguez y Germán Pezzella.

El lunes llegaría el resto. Hora de poner la cabeza en el Mundial.