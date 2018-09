Marty: "Despilfarraron un presupuesto histórico"

"Siempre es bueno salir de una convocatoria, pero no es bueno hacer publicidad del pago de los 5 millones de pesos con los que se saldó y dejar un pasivo de 440 millones. Esta dirigencia incrementó el pasivo en su gestión y es una cifra que preocupa demasiado. Además, despilfarró un presupuesto histórico", resaltó el candidato a presidente por Comunidad Canalla, Hernán Marty, en una entrevista con Ovación en la que se refirió a los números de la economía de Rosario Central que se presentaron en el balance del último ejercicio, cuando sólo restan dos semanas para las elecciones presidenciales.

"El anuncio en la asamblea del jueves sobre que Central salió de la convocatoria de acreedores fue más un movimiento político por las elecciones que por una necesidad real. Lo hicieron para decir que en la gestión de ellos se terminó de pagar, cuando esto viene desde hace 15 años y todas las dirigencias se fueron haciendo cargo de las cuotas", explicó Marty.

"No existía un apuro para adelantar las cuotas para salir de la convocatoria de acreedores porque eran fijas y en pesos. Por eso decimos que fue un movimiento más político de cara a las elecciones que por una necesidad real. Es algo simbólico. Lo que preocupa realmente es el pasivo que reflejaron en el balance actual, esos 440 millones de pesos y muchas otras cuestiones que nunca se aclararon, como por ejemplo los 600 mil euros de comisión por el pase de Giovani Lo Celso a PSG, que son casi 24 millones de pesos.

Y fue más allá al afirmar que "despilfarraron un presupuesto histórico de 40 millones de dólares". Y lo explicó: "Malgastaron y mal invirtieron el dinero que entró por la venta de los grandes jugadores que surgieron de las inferiores que llegaron por la gestión anterior de Daniel Teglia, al que queremos y necesitamos ya trabajando otra vez en el club".

"En la asamblea la dirigencia actual hizo un balance de la gestión de 4 años, cuando me tocó hablar manifesté mi desacuerdo. El despilfarro de esos 40 millones de dólares, que hoy representan 1.600 millones de pesos, no es exclusivo por la compra y préstamo de jugadores (en los que gastaron 24,5 millones) sino también que se refleja en que no se puso un peso en infraestructura", evaluó el máximo candidato por Comunidad Canalla.

Marty también dejó claro: "Aprobamos el balance por una cuestión técnica, porque la nueva reglamentación de la Superliga marca que en caso de no aprobación el club podría tener inconvenientes. Y hoy los hinchas tenemos la posibilidad de resolverlo a través de las urnas y no en una asamblea de quinientas personas".

Cuando se le preguntó por la postura de la otra lista opositora, aclaró: "Somos respetuosos del pensamiento de todos. Nosotros no estamos de acuerdo ni con el balance ni con los 4 años de gestión, que no fue resolutiva, que no trabajó bien en divisiones inferiores porque lo de Grossi (Gustavo, que hoy está en River) fue una mentira, porque el centro de alto rendimiento no se llevó a cabo, porque no se puso un peso en infraestructura". Y agregó: "En estos últimos dos meses empezaron con una campaña como la que se hace políticamente siempre en este país, con tachitos y pintura para ordenar las cosas. Pero los hinchas no somos tontos, sabemos que no se hizo nada en el Gigante ni en el ciudad deportiva de Granadero Baigorria ni en la guardería náutica que hace 2 meses no funciona. Y seguimos sin las canchas de césped sintético, algo que un club de primer nivel hoy debe tener".

"De los 40 millones de dólares que recibió esta comisión, gastó 24,5 en compra y préstamo de jugadores que no dieron resultados. Encima, en el balance figuran como activos futbolistas como Torsiglieri y el Ruso Rodríguez que están sobrevaluadas, incluso hasta Paulo Ferrari que ya dejó de jugar al fútbol", repasó el candidato presidencial.

En cuanto a la respuesta del hincha auriazul tras la asamblea, Marty contó que "ellos entienden cómo son las cosas, ven que entraron esos millones de dólares por venta de jugadores y que más allá del pago de los 5 millones de pesos de la convocatoria está comisión deja un pasivo de 440 millones de pesos que es una cifra demasiado grande. Que el club despilfarró, que nos transformamos en un club comprador y la muestra está que sólo un jugador juvenil de los titulares es de inferiores (Jeremías Ledesma)".

Al responder sobre las previsiones para hacer frente a esos 440 millones de pesos del pasivo reflejados en el balance, Marty confió que "al hablar con el presidente actual (Raúl Broglia), me dijo que hay que esperar al próximo libro de pases. Eso habla de que Central hoy no tiene liquidez para salir a hacer compras y demás. Y como a las deudas hay que honrarlas y resolverlas, se deben generar recursos financieros que nosotros tenemos. Y a la vez ordenar rápido las inferiores con Teglia en la coordinación general y armar una secretaría de fútbol para la toma de decisiones inteligentes en la compra y venta de jugadores para el armado del equipo en interactuación con Bauza".

Y a dos semanas del acto eleccionario en el que se postula a presidente por Comunidad Canalla, Marty se mostró con "una mezcla de preocupación y tranquilidad a la vez", porque "nos dejan este pasivo tan grande, pero nosotros tenemos a las personas indicadas y contamos con los recursos para resolver los problemas que se vayan presentando. Con Lavezzi y todo el grupo dirigencial vamos a dejar todo por Central y ya dijimos que si no salimos campeones en 4 años nos vamos".

Por último, explicó la postura de acá al 30 de septiembre, cuando el socio elija: "Pensamos en el bien de Central, queremos que el equipo del Patón Bauza gane todos los partidos para llegar a las elecciones en el primer puesto de la Superliga y después seguir primeros porque queremos ser campeones. Y necesitamos el voto del socio canalla para dar el salto de calidad que Central está necesitando".