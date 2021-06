Martorano: "El festejo de los hinchas de Colón es una cachetada al equipo de salud"

"Lo de los hinchas de Colón es una cachetada para el equipo de salud, no merece ni el más mínimo análisis", lamentó Martorano al ser consultada este martes mientras terminaba de anunciar que el gobierno provincial está colocando 25 mil dosis por día para inmunizar a la población del coronavirus.

En tanto, el gobernador Omar Perotti opinó: "No corresponde, no es bueno y no ayuda. Nos estamos generando nosotros mismos focos que nos empujan a mayores casos”, dijo.

También mencionó: "Esos momentos superan cualquier instancia de racionalidad. Se tomarán los recaudos de aquí al viernes. Pero sin dudas son estas mezclas de alegría por un lado pero juega en contra de ellos mismos y del resto de la comunidad que mayoritariamente hace los esfuerzos".

Por su parte, el director del hospital José María Cullen de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, comentó en Canal 3 que "la postal de ayer cuesta entenderla desde el punto de vista humano, que no tengan miedo por seres queridos es preocupante".

En ese sentido, reflexionó que "más allá del hecho histórico que puede significar, un resultado deportivo no puede estar por delante la vida humana". Es por eso que opinó que les pidió a los hinchas de Colón, en caso de que el próximo viernes salga campeón, que "festejen arriba de sus autos y eviten generar aglomeraciones".

No obstante, el titular del Cullen opinó que deberían suspenderse todas las actividades incluido el fútbol, dado que la situación epidemiológica en la provincia y el país no da para más. "Diría que se suspenda todo y el fútbol tampoco se juegue, el covid no respeta nada. Me parece que el deporte profesional no debería jugarse como tampoco se juegan las competencias amateur", opinó.