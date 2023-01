Martino habló de México: "Se nota demasiado el negocio"

El ex entrenador de la selección azteca, que se encuentra en Rosario, aceptó el "negocio, pero no hay que dejar de lado lo futbolístico"

"Se nota demasiado el negocio. No estoy en contra del negocio porque de ahí vivimos nosotros y no podríamos subsistir sin él, pero en realidad me gusta algo más equitativo. Entiendo que se necesita para que esto siga creciendo, pero no dejar de lado lo futbolístico", sostuvo Martino en una entrevista que le brindó a Radio 780 Paraguay.