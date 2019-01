El rosarino Gerardo Martino fue presentado hoy como nuevo entrenador de la selección de México.

El extécnico de Newell's, que viene de consagrarse campeón en la Mayor League Soccer estadounidense (MLS) con Atlanta United, firmó un contrato por cuatro años. Será el sucesor del colombiano Juan Carlos Osorio, cuyo contrato venció tras el Mundial de Rusia.

"Mi compromiso es para trabajar con todo el esfuerzo para hacer una selección de México más grande. Esta es una de las selecciones que más ha evolucionado en los últimos años y que sistemáticamente accede a la segunda ronda. Eso marca un poco el proceso", dijo el Tata.

"Sé cuál es la inquietud de ustedes y del pueblo respecto a dónde debería llegar, pero no quiero dejar de mencionar, porque me ha pasado en otros lugares, de no valorar el jugar finales y acá no podemos dejar de valorar el jugar sistemáticamente los octavos de final, más allá de que lo que todos queremos es jugar el famoso quinto partido", agregó.

Además, enfatizó que "a veces los resultados se dan hasta por obra de la casualidad, pero lo que queremos es un equipo con una idea de juego que esté a la vista de todos y si logramos eso, el objetivo estará más cerca".