Martínez vuelve con un rol clave

Buen pie. Mauricio Martínez regresa a la titularidad, pero no como zaguero sino en el mediocampo.

La vuelta de Mauricio Martínez no pasa desapercibida. Ya dejó atrás la lesión muscular que sufrió ante Godoy Cruz. Leo Fernández apostará por el ingreso de Caramelo para el importantísimo partido de mañana ante River. El rol asignado es determinante en la previa. Esta vez no irá a la zaga central. Volverá al mediocampo. El motivo es ambicioso. El ex Unión tiene recuperación, una pegada muy fina y precisa. El entrenador espera además que sea el nexo principal con los hombres más ofensivos para tratar de desnivelar en busca de hacer sucumbir la resistencia millonaria.

La teoría para ir a Núñez es tentadora. Habrá que ver cómo resulta a la hora de la práctica. Central presentará ante el equipo millonario cinco modificaciones con respecto a los nombres que se pararon en el Gigante ante San Pablo.

Pero de todos los que ingresarán, se destaca la reaparición de Mauricio Martínez. Sobre todo por la posición que ocupará en el Monumental. Se plantará en el medio. Como en los tiempos no tan lejanos. Donde supo destacarse en su momento. Cuando defendía a Unión esencialmente.

Caramelo estará mañana en el corazón de la línea de volante. Compartirá el doble cinco junto al pibe Joaquín Pereyra. No tendrán posición fija. Irán rotando acorde a las necesidades y urgencias de turno. Aunque la idea es que Martínez sea el distribuidor absoluto.

Que nutra además a los extremos Andrés Lioi y José Luis Fernández en base a sus respectivas velocidades. Claro que tendrá a Maxi Lovera más cerca, ya que el ex Tiro Federal no jugará bien de punta sino que se ubicará unos metros por detrás de Zampedri.

La táctica canalla pasará por coparle la parada a River. En la zona del mediocampo. El entrenador canalla depositará la confianza mayor en el ex Unión, quien también tendrá licencia para probar al arco desde media distancia, ya que ese es otro de sus puntos fuertes.

A priori, todo hace presagiar que el canalla ganará posición con el ingreso de Caramelo, que no viene dulce fruto de la inactividad tras la lesión muscular. No obstante, Leo Fernández confía en sus cualidades y por eso le reasignó un rol por demás de importante en esta especial cita en el barrio de Núñez.

Tiene hasta el banco

De no mediar imprevistos en la práctica matinal que realizará hoy el canalla en Arroyo Seco, Leonardo Fernández piensa incluir entre los suplentes al arquero Emilio Di Fulvio, el zaguero central Luciano Recalde, los volantes Federico Carrizo y Washington Camacho y a los delanteros Germán Herrera y Marco Ruben.