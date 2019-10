Martínez se rindió ante Messi

La noche española tuvo frente a frente a dos cracks argentinos. De un lado estaba el sólido capitán y guía indiscutido de la selección y Barcelona. Del otro, el delantero que busca consolidarse en la albiceleste y fija en Inter. Leo Messi y Lautaro Martínez se cruzaron ayer en el Camp Nou, por la segunda fecha de la Liga de Campeones del grupo F. El Toro arrancó a pura potencia. Marcando de entrada y dejando en silencio a todo el pueblo azulgrana hasta el descanso. Pero el rosarino frotó la lámpara y terminó siendo una pesadilla para todo el neroazzurro en el complemento, pese a que los dos goles culé para hilvanar la remontada los facturó un letal Luis Suárez. El duelo de los 10 quedó en poder del mejor jugador del mundo. Mientras que el premio consuelo se lo llevó el ex Racing, al quedarse con la casaca de la Pulga al final de la apasionante y vibrante jornada.

Inter salió como una topadora. Hacía años que no se veía un conjunto tan ordenado, intenso y dominador. No en vano abrió la cuenta a los 2 minutos mediante una gran definición cruzada de Lautaro Martínez, quien casi aumentó a los 37’ de no haber sido por las manos de Marc-Andre ter Stegen. Barcelona no podía reaccionar ante semejante presión. No obstante, se las ingenió para llegar al entretiempo poniendo una sola mejilla.

Pero el segundo tiempo fue diferente. Los roles de invirtieron. Messi quien no iba a ser titular, no sólo salió de movida sino además se activó y destartaló todo intento neroazzurro, que lentamente comenzó a ver cómo el rosarino más famoso de la modernidad construía jugadas para el dueño de casa, que terminó dando vuelta el resultado con dos golazos del Pistolero Suárez (58’ y 84’). El triunfo fue culé por 2 a 1.

La genialidad de Messi eclipsó a todos en cancha. Luego apareció ante los medios y dejó jugosas declaraciones. “Estoy contento porque pude jugar los 90 minutos. Me falta ritmo, pero a medida que vayan pasando los partidos me voy a ir soltando más. Cuando mejor me siento es cuando tengo ritmo de partido”, añadió.

“Esperemos que ahora siga esta dinámica y vayamos en alza”, acotó. “Esta victoria tiene muchísima importancia. Sobre todo porque es en casa y porque además tenemos un grupo difícil. Costó ganar porque Inter es un grandísimo equipo, que juntó muy bien las líneas”, señaló Leo la noche que dejó al Inter de Lautaro Martínez rendido a sus pies.

Al campeón Liverpool le costó vulnerar a Salzsburgo

Lo que pintaba para ser un triunfo sencillo terminó siendo complejo. Liverpool ganaba cómodo 3 a 0. El vigente campeón se floreaba en su estadio y se fue al descanso con el pecho inflado. Pero Salzsburgo se rebeló y se puso 3 a 3 para sorpresa de todos. Y cuando el estadio Anfield parecía estar a punto de estallar apareció Mohammed Salah, autor de dos tantos, y marcó el 4 a 3 para el local, por el grupo E. Por su parte, Ajax dio el golpe en España. Goleó con los defensores Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico al Valencia del rosarino Ezequiel Garay. Los de Amsterdam lideran la zona H. La jornada continuó con:

Grupo E: Genk (Bélgica 0, Napoli 0.

Grupo F: Slavia Praga de Checa 0, Borussia Dortmund 0.

Grupo H: Lille 1, Chelsea 2.

Grupo G: Leipzig 0, Lyon 2. Y Zenit (Driussi) 3, Benfica 1.

El equipo de Broun sale al ruedo

Hoy se jugará la 2ª fecha de la fase de grupos de la Europa League. Y entre el extenso cronograma de desafíos sobresale el que sostendrán, en Hungría, Ferencvarosi ante Ludogorets de Bulgaria, equipo donde milita el ex arquero de Central Jorge “Fatu” Broun.

El resto de los encuentros son: Astana (Kazajistán) v. Partizan (Serbia); AZ Alkmaar (Holanda) v. Manchester United (Inglaterra); Besiktas (Turquía) v. Wolverhampton (Inglaterra); CSKA Moscú (Rusia) v. Espanyol (España); Feyenoord (Holanda) v. Porto (Portugal); Basaksehir (Turquía) v. Monchengladbach (Alemania); Oleksandriya (Ucrania) v. KAA Gent (Bélgica); Wolfsberger (Austria) v. Roma (Italia); Braga (Portugal) v. Bratislava (Eslovaquia); Saint Etienne (Francia) v. Wolfsburgo (Alemania); Young Boys (Suiza) v. Rangers (Escocia); Vitoria (Portugal) v. Frankfurt (Alemania); Arsenal (Inglaterra) v. Standard Lieja (Bélgica); Celtic (Escocia) v. CFR Cluj (Rumania); Dudelange ( Luxemburgo) v. Qarabag (Azerbaiyán); Krasnodar (Rusia) v. Getafe (España); Lazio (Italia) v. Rennes (Francia); Lugano (Suiza) v. Dinamo Kiev (Ucrania); Malmo (Suecia) v. Copenhague; Rosenborg (Noruega) v. PSV (Holanda); Sevilla (España) v. Apoel (Chipre); Sporting Lisboa (Portugal) v. Lask (Austria) y Trabzonspor (Turquía) v. Basel (Suiza).