Martínez, otra vez de 5 a zaguero

Sin dudas una de las apuestas de Leo Fernández fue la presencia de Mauricio Martínez. No porque se trate de un jugador al que le falte experiencia, sino por la posición en la que jugó, que no es ni más ni menos que la que mejor conoce: de volante central. El tema es el tiempo que hacía que Caramelo no se desempeñaba en esa función. Por las dudas, se aclara: la decisión en la previa estuvo dentro de un marco claramente lógico. Lo cierto es que el partido le costó muchísimo al ex Unión, tanto en esa posición como cuando le tocó pasar a la zaga por la lesión de Cabezas.

La imprecisión con la pelota a la hora de entregar un pase parecía lógica. La falta de ritmo, también. Es que su último partido había sido ante Godoy Cruz.

Primero se quedó pidiendo una mano de Pity Martínez (el jugador millonario encaró solo, con pelota al pie). A los 22' intentó una gambeta que terminó con el quite de Zuculini. A los 43' se demoró para jugarla y Scocco se la robó. Fueron apenas tres jugadas que pintaron de cuerpo entero lo difícil que estaba siendo el partido para el futbolista canalla, quien la última vez que había jugado en esa posición había sido en la 7ª fecha, frente a Tigre.

Su condición de comodín también se dio en este partido. Tras la lesión de Cabezas, Leo Fernández lo mandó a la zaga central y allí también mostró flaquezas.