Martínez, para lo que mande

Caramelo es hoy el jugador comodín del equipo y el bombero al que Paolo Montero acude para reparar las grietas en la defensa. Esta noche el habitual mediocampista será nuevamente zaguero

Paolo Montero se vio obligado a realizar un reacomodamiento de piezas por la expulsión de Marcelo Ortiz, quien se perfilaba para ser titular hoy en Formosa. Y en esa especie de rompecabezas que tuvo que armar apareció en escena nuevamente Mauricio Martínez. No porque el volante haya estado en duda ni mucho menos, sino porque otra vez deberá amoldarse al requerimiento del entrenador, algo que en este semestre ya tiene incorporado. Es que Caramelo a esta altura es el comodín del equipo, algo así como el bombero al que Paolo recurre a menudo, cada vez que tiene que tapar algún agujero en la zaga central, como en esta ocasión.

Tan firme y establecida está la idea de que Martínez es una de las principales alternativas para meterse en la zaga central que en el mismo momento que se conoció la gravedad de la lesión de Ortiz, su nombre emergió como algo natural. Y allí estará nuevamente el ex Unión, haciendo dupla con el paraguayo José Leguizamón, como tantas otras veces.

Hoy más que nunca Montero siente que puede sacar rédito o valerse de esa prueba que realizó durante la pretemporada, ubicándolo como zaguero mientras los nombres pretendidos para ese puesto tardaban más de la cuenta en llegar. De hecho Fernando Tobio arribó a Arroyito a días de comenzar la Superliga.

Y en ese tiempo, vale destacarlo, los augurios no eran los mejores. Porque cada amistoso de pretemporada evidenciaba ciertas falencias de parte de Martínez, a quien parecía costarle más de la cuenta realizar los movimientos básicos e indispensables para esa función. Pero Montero insistió, después de una charla puntual con el futbolista, con esa postura. A la luz de los resultados, la jugada le salió bien. A Paolo y también a Martínez.

Fue así que el arranque del torneo lo tuvo como segundo marcador central (ya lo había hecho ante Riestra, por Copa Argentina). Colón fue la primera estación y su rendimiento mientras estuvo en cancha (tuvo que ser reemplazado en el segundo tiempo por un mareo tras un corte profundo que sufrió en la cabeza) fue más que aceptable.

Y después de eso llegó el empate sin goles contra San Lorenzo, en el que fue la figura del partido haciendo las veces otra vez de marcador central. Tobio todavía no estaba al ciento por ciento desde lo físico. Y lo mismo ocurrió en a visita a Temperley.

Recién en la cuarta fecha pudo empezar a jugar en el puesto en el que "más cómodo", según dice, se siente: de volante central. Pero a partir de ese momento los esfuerzos no cesaron. Es que después del gran triunfo contra Boca (figura con gol incluido) Central fue a San Juan, donde tras la expulsión de Tobio debió retroceder nuevamente en el campo de juego para reordenar la defensa. Ya con Argentinos Juniors inició el encuentro como zaguero (Tobio estaba suspendido), pero volvió a su puesto natural a los pocos días en la Copa Argentina, frente a Godoy Cruz. Ese día ni siquiera alcanzó a tocar la pelota cuando Tobio vio la roja y Montero, desde el banco, le daba indicaciones de que fuera a jugar otra vez al fondo. Sí, nuevamente a la cueva.

La zaga central que Paolo quería poner en cancha hoy era Leguizamón-Ortiz. Pero surgió un nuevo contratiempo (importante por cierto): la lesión del ex Boca Unidos. ¿Y qué ocurrió? La típica: Martínez nuevamente tuvo que aparecer para dar una mano, algo que por estos días ya lo toma como común y que, además de buenas actuaciones, le ha servido para ganarse el respeto de los hinchas, quienes entienden que en el medio hay no sólo un rendimiento regular de parte del futbolista, sino también una actitud generosa de su parte.

"A esta altura Paolo ni me pregunta"

Martínez fue convocado al diálogo por parte de Ovación, a sabiendas de que las pocas consultas realizadas iban a estar dirigidas a su situación en el equipo y a los viajes que tuvo del mediocampo a la defensa y viceversa. "A esta altura Paolo ni me pregunta", fue una de las tantas frases de parte de Caramelo, pero que ejemplificó a más no poder lo que fue su semestre, haciendo alusión a aquella charla en la que el DT, antes de que comience el torneo, mantuvo con jugador para que le hicieras el favor de jugar algunos partidos como zaguero, hasta que llegaran los refuerzos en ese puesto. "Cuando Paolo me necesitó, habló conmigo y yo le dije que confíe en mí, que yo le iba a dar seguridad al equipo", se sinceró Martínez."Soy un tipo muy tranquilo y siempre dije que quiero estar dentro de la cancha. Este semestre no tuve la posibilidad de hacerlo siempre como volante central, que es mi puesto natural, pero siento que estoy a disposición de mis compañeros y del técnico", explicó el ex Unión, quien fortaleció la ida de que "a esta altura Paolo ni me pregunta si quiero o si puedo jugar en tal o cual posición porque sabe que no tengo ningún tipo de problemas. Si me quiere de poner de volante o en cualquier otro lado lo voy hacer, pero siempre pensando en el bien del equipo. Ahora me va a tocar nuevamente de central y voy a dar el máximo".Y agregó: "Ya normal que cuando sucede algo con un defensor yo pase a la zaga, pero son los mismos movimientos, sólo que uno poco más atrás en el campo de juego, lo que te obliga a estar más atento porque un error en el fondo lo podés pagar muy caro".La sinceridad a Martínez lo llevó a decir que "sólo pensaba en el mediocampo", ya que "cuando se fue Damián (Musto) sentí que tenía una posibilidad muy grande y me quise quedar para jugar ahí, sobre todo porque apenas llegué me costó un poco la adaptación".Lo cierto es que jugó tanto en un lado como en el otro y casi que donde más indio fue haciendo las veces de zaguero, quizá porque está haciendo "bien los cruces a espaldas de algún compañero", además de intentar "darle salida al equipo". Por eso advierte que "en el mediocampo eso cuesta un poco más por la presión del rival, pero en líneas generales trato de leer rápidamente el partido para entrar en sintonía de arranque".