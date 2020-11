Martínez está para jugar, pero esperan respuesta de Unión

“Creo que estamos bien encaminados con la negociación y lo ideal es que el tema ya esté resuelto el jueves a más tardar para que el Kily pueda incluirlo ya en los entrenamientos”, confió una alta fuente de Arroyito. Hace desde antes del inicio del torneo que Central y Unión están charlando por eliminar esa cláusula o extender esa obligación de compra para el año que viene y en Arroyito confían en lograrlo. Es que si eso no sucede y Martínez no puede ser tenido en cuenta, al Kily no le quedará otra que improvisar con alguien en ese puesto o recurrir a un chico de las inferiores.

Hoy operan a Torrent

Hoy será operado Fernando Torrent de la fractura del quinto metatarsiano del pie derecho que sufrió el pasado viernes en el partido frente a Banfield. La cirugía está prevista para las 16.30, en el sanatorio Mapaci, de la que participará por supuesto el médico del plantel Hernán Giuria. Al defensor se le aplicará material de osteosíntesis (tornillos o placa con tornillos) y después de eso tendrá un período de recuperación no menor a los tres meses, por lo que se perderá lo que resta de la Copa de la Liga Profesional.