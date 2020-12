Martínez Dupuy: "Nunca imaginé estar donde estoy hoy"

Hace ocho meses Luca Martínez Dupuy jugó en la reserva (frente a Colón) de Central, pero con el parate que sufrió el fútbol, pero sobre todo por la llegada del Kily González, subió a primera y debutó ya en la fecha inicial (contra Godoy Cruz), aunque ingresando desde el banco. “Nunca imaginé que iba a estar donde estoy ahora”, expresó el delantero después de lo que fue su primer partido como titular, el pasado viernes, frente a Banfield. “La verdad es que no lo imaginé, uno trabaja día a día para estar preparado. Siempre digo que hay que estar al ciento por ciento para cuando te toque la oportunidad porque nunca sabés cuándo te va a llegar. Hoy me toca estar acá, pero desde el primer día que estoy en Central me preparé para poder cumplir el sueño que estoy viviendo”, dijo.