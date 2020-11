Martínez sí, Martínez no; eliminación de la cláusula sí, eliminación de la cláusula no. Así está Central y sobre todo el Kily de cara al armado del equipo que el próximo lunes visitará a Godoy Cruz. Todo parece indicar que Unión aceptará la eliminación de la cláusula, pero hasta que los papeles no se transformen en la rúbrica de las palabras las incógnitas se mantendrán, al igual que las incertidumbres de parte del técnico canalla. Este miércoles fue otro día de largas charlas con los máximos referentes de la comisión directiva de Unión y todas las fuentes consultadas coincidieron en que de palabra estaría todo acordado. Es más, casi nadie se atreve a imaginar un escenario de una negativa de Unión porque consideran que la reformulación del contrato beneficiaría también al tatengue. ¿Y si sucede lo peor? Se perjudicaría Central y también Unión, además del futbolista. Porque está la chance de que si no hay eliminación de la cláusula, el Kily no pueda disponer de Martínez.