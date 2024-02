Martina Iwanowski: "Elegimos confiar en nuestro juego"

Mentalidad ganadora, contundencia, temperamento, oficio, convicción. Esos fueron solamente algunos de los argumentos que las chicas de Normal 3 pusieron sobre la mesa a la hora de consagrarse campeón de la Liga Federa l en el Club Atlético Villa Dora el último domingo. Ya antes de disputar la final ante Instituto, las aurinegras habían conseguido uno de los ascensos a la máxima categoría del vóleibol argentino que es la Liga Nacional Femenina y pero no conformes con ello se quedaron con la gloria tras imponerse al equipo cordobés por un categórico 3-0 coronando así una campaña espectacular, con un récord de siete victorias y ninguna caída. Normal 3 tuvo un equipo sólido e inteligente que no perdió un solo set en todo el certamen y en Martina Iwanowski, su capitana, a la MVP del torneo.

Precisamente la líder del equipo de la escuela fue la encargada de contar cómo fue el proceso que derivó en la obtención del campeonato. “ Fue un proceso corto pero muy intenso, y con objetivos claros desde el principio. Creo que lo más importante de todo el proceso fue que tanto el cuerpo técnico como las jugadoras estábamos completamente alineados y me gustaría destacar esto, que fue paso a paso, día a día, entrenamiento tras entrenamiento. También me parece importante destacar como se creció, desde el día uno a mediados de diciembre que nos juntamos a entrenar hasta que terminamos jugando la final de la liga. Siempre hubo mucha constancia, compromiso por parte de todas y de todo el cuerpo técnico ”, analizó Iwanowski.

—La preparación sabíamos que era corta en comparación con otros procesos, pero fue muy intensa. Arrancamos el 2 de diciembre ya que en febrero comenzaba la competencia. Entrenamos todos los días de la semana y la verdad que formamos un equipo en un tiempo mucho más corto de lo normal. En ese contexto me parece importante destacar que se trabajó no solo en lo deportivo sino también en lo grupal, en la unión del equipo, tanto cuerpo técnico como jugadoras.

—¿Cuáles eran los objetivos que se habían planteado?

—Desde el inicio nos planteamos ser un equipo competitivo y llegar a lo más alto posible. También nos planteamos hacer nuestro juego, fortalecer muestras habilidades, nuestros puntos fuertes y lograr mantener está identidad de juego partido a partido, porque sabíamos que eso nos iba a llevar a conseguir buenos resultados.

—¿Cómo me describirías al plantel?

—Es un plantel muy heterogéneo, con jugadoras de diferentes edades y que han vivido distintas experiencias. Aún así se hizo un grupo muy unido desde el principio. La mayoría somos jugadoras del Normal desde siempre y sumamos jugadoras de otros clubes que nos acompañaron con la mejor predisposición desde el día uno. Así se logró un equipo muy fuerte y muy unido, junto al cuerpo técnico que nos acompañó desde el principio y siempre estuvieron a disposición de las jugadoras.

—¿Por qué terminaron invictas? ¿Qué tiene este equipo?

—El invicto viene un poco de la mano con lo anterior, fue posible porque había un equipo realmente comprometido, convencido de lo que íbamos a hacer y un cuerpo técnico detrás, que, de verdad hizo un trabajo excepcional. En definitiva, en lo deportivo creo que fue una consecuencia, un proceso de trabajo serio, responsable, súper comprometido y se contemplaron todas las aristas, desde el punto de vista de la kinesiología, la nutrición, desde la estadística, el entrenador y ayudante, y un manager que se encargó de toda la logística.

—Sobre el final se sufrió más de la cuenta, como que si sin sufrimiento no hay placer.

—Bueno si, se sufrió más de la cuenta pero la verdad es que Instituto es un gran equipo. Nos planteó desde el principio un partido muy parejo y en una final se juegan muchas cosas al mismo tiempo, hay muchas sensaciones involucradas. Era esperable que se sufriera un poco más de la cuenta, pero siempre supimos que teníamos las herramientas para sacarlo adelante. Nos atamos a las palabras de nuestro entrenador y ayudante, y elegimos confiar en nuestro juego porque sabíamos lo que nos íba a ayudar a destrabar el resultado y así fue, mantuvimos la constancia y finalmente el resultado se dió a nuestro favor.

—Personalmente te llevaste el premio MVP. ¿Qué sentiste cuando lo recibiste?

—¿Que sentí cuando lo recibí? Sorpresa, lo primero que sentí fue sorpresa porque la verdad es que no me lo esperaba, para nada. También sentí orgullo, pero no por mí sino orgullo por la escuela, por el Normal 3, que en definitiva me formó (hace 25 años que juego en la escuela). Sentí orgullo por el equipo, porque si bien ésta en particular fue una premiación individual, yo creo que lo importante es lo colectivo y lo que se logró a nivel grupal con todo el equipo fue una locura.

—¿Cómo te imaginás que será jugar en la Liga Nacional con Normal?

—Como algo hermoso... un sueño, porque será la primera vez que Normal 3 juegue en la Liga Nacional. El hecho que sea una escuela, una escuela pública y no un club, le da como un plus. El sentido de pertenencia que tenemos los de Normal 3 no se puede explicar. Lo sentimos todos, no solo los jugadores sino también los ex alumnos, las familias, la comisión directiva, los entrenadores... todos. Ese sentido de pertenencia es un orgullo tremendo, tanto como ver llegar al Normal 3 tan alto.

El plantel campeón

El plantel femenino de La Escuela estuvo conformado por Ludmila Giandana, Delfina Trovato, Martina Iwanowski, Carolina Guglielmett, Bárbara Ré, Luz Medina, Josefina Nioi, Antonella Bonassi (libero), Valentina Romero, Martina Carradori, Camila Medina, Valentina Tedeschi (libero), Mónica Frías Lazo y Rocio Mauri. Renso Briosso encabeza el staff técnico que completan Julián Welschen, Pablo Zárate, Sofía Muntane, Ignacio Calabrese, Sofía Montanes y Facundo Lugones.