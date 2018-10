Martín Arzuaga: "Estoy siempre pendiente de Central"

Dejó de jugar el año pasado y decidió instalarse en Barranquilla. Pero Martín Arzuaga sigue vinculado al mundo del deporte. También tiene una fundación "club Torito Arzuaga", que ayuda de manera directa en la problemática de la drogadicción y conflictividad que padece Colombia. "La idea es ayudar y hacer charlas para recuperar a los chicos. Queremos construir en el tejido social", le confía el ex atacante canalla a Ovación antes de incursionar de lleno en el tema del derby del próximo jueves entre canallas y leprosos, por los cuartos de final de la Copa Argentina, donde apuesta un pleno a los auriazules. "En Central sentí lo que representa un equipo para una ciudad", confesó el Torito para graficar su paso por Arroyito entre 2007 y 2008, donde marcó el gol del triunfo en el Parque el 16 de septiembre de 2007. "Siempre estoy pendiente de Central", deslizó antes de remarcar que "con Teo Gutiérrez siempre hablamos del club".

¿Qué te acordás de tu paso por Central?

El club me dejó muchísimos recuerdos. Y todos muy lindos. Quizá me tocó estar en una época que no fue la mejor, pero disfruté mi estadía en el club. Sentí lo que representa un equipo para una ciudad. Noté el amor que le incluyen cuando salen a jugar y ese sentido de pertenencia que tienen. Vi cómo la gente siempre apoyó al plantel. Siempre mostró garra desde las tribunas, vaya o no ganando. Sienten de verdad lo que para ellos representa su equipo en un campo de juego.

¿Te marcó en algo el club?

Sí, por supuesto. Tengo mucho que agradecer a Rosario Central porque además ahí nació mi primer hijo (Martín). Es una ciudad que me marcó mucho también por el cariño y respaldo que siempre me brindó.

Y eso que venías de Godoy Cruz, club en el que el fútbol no tiene la intensidad de acá.

Claro. En Mendoza es diferente. Se vive el día a día de otra manera. En cambio, ahí no. Desde el lunes mismo te hacen sentir que el domingo hay que jugar y estar acorde al sentimiento que tiene la gente. Hay que entregarse por completo y dar siempre lo mejor de uno.

¿Qué te acordás de los dos clásicos que jugaste?

El primero lo viví con un poco de incertidumbre. No sabía de la real magnitud que tenía hasta que me tocó vivirlo en persona. De golpe hice el gol, ganamos y me tocó saber dónde estaba parado. En cambio, el otro no nos fue bien y también sentí lo que se sufre.

El día que hiciste el gol del triunfo terminaron con dos hombres menos.

Sí, lo recuerdo muy bien. Además no veníamos bien en el torneo. Pero ese día sacamos fuerza, quizá del orgullo y sentimiento que le imprimió el hincha al equipo, y sacamos el partido adelante. Lo lindo es que quedamos en el recuerdo de todos los simpatizantes por aquel gran triunfo en el Parque.

¿Ese día sentiste lo que realmente le hace notar el hincha al jugador cuando gana un clásico?

Lo sigo viviendo en realidad. Porque por aquel gol, que fue en 2007, siempre me llaman de Rosario para charlar sobre el clásico o de ese gol. Lógico que me pone muy contento. Es como que quedé en el corazón del hincha, que es muy leal y pasional con su club. No tengo dudas de que ese momento fue uno de los mejores que me pasó en mi vida.

¿Por qué?

Porque sé que fui parte fundamental de ese partido, donde ganamos y la gente terminó reconociendo a todo el grupo.

¿También fue uno de los goles que más disfrutaste de tu carrera?

Sí, es así. Ese día salió todo redondo. Nadie daba un peso por nosotros y terminamos ganando el clásico con un penalti que convertí (74').

¿Y ahora cómo vivís el clásico que se jugará el jueves?

Estoy al tanto porque siempre estoy pendiente de Central. Tengo mi compadre ahí (el representante Luraschi) y además sigo en contacto con el Kily (González). Lástima que se jugará en Arsenal y a puertas cerradas. Es una pena que ninguno de los dos pueda contar con su hinchada porque hubiese sido algo muy lindo para el espectáculo en sí. Es que además esa es la esencia del clásico. Pero bueno, lastimosamente no podrán estar. Aunque cada jugador de Central sabe del amor y sentimiento que tiene el hincha, y que ese día lo estará acompañando desde afuera. Ojalá que se dé un triunfo ante el equipo del Parque. Sé que Central sacará lo mejor y se llevará el clásico.

¿Tuviste la posibilidad de volver a Rosario?

Sí, y la gente me trató muy bien. También visité Casilda.

¿Y al Gigante?

No, no lo pude hacer. No coincidió, pero seguramente ya habrá oportunidad.

¿Para el jugador es lo mismo afrontar este partido sin gente que con un marco imponente?

No, esta vez tocará disputarlo así pero el jugador de Central va llevar a la hinchada en el corazón y dará lo mejor para ganar. Eso es además lo que caracteriza al jugador, que siempre juega con ese sentimiento de hincha.

Ya que estás en Barranquilla, ¿hablás con Teo Gutiérrez de Central?

Sí, cuando voy al entrenamiento de Junior charlamos y recordamos a Central, por supuesto. Y tiene un gran recuerdo del club. Vivió una experiencia maravillosa, pese a que nunca escuché a un jugador hablar mal de la ciudad o del club. Todos resaltan la gente y al equipo. La verdad es que para Teo, sin temor a equivocarme, habrá sido una de sus experiencias más bonitas que tuvo en el fútbol.

Pensar que estuvo a punto de volver hace poquito.

Es así, estuvo cerca. Se fue muy bien de Central y eso le dejó las puertas abiertas. Es un gran ser humano y un crack, sea como persona o jugador.

¿Y qué mensaje le dejarías al hincha de Central?

Gracias por lo que me hicieron vivir en su momento y que sigan apoyando que las cosas se darán como todos esperamos. La fuerza positiva que tengan será clave el jueves.