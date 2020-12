Y, se me hace difícil recordar todo lo que me pasó, pero quedé muy contento no sólo por mí, sino por la forma en la que jugó el equipo. Creo que fue un paso positivo el que dimos. Sé que cometí algunos errores porque pude haber convertido algunos goles más, pero como te digo, un día después la alegría es inmensa.

Y más allá de los goles y de la actuación que tuviste, ¿te sentiste cómodo? Porque venías jugando poco.

Es cierto, tenía pocos minutos en cancha y nunca había sido titular, pero eso no me condicionó, todo lo contrario, estaba bastante tranquilo en la previa. Sabía que tenía que aprovechar la oportunidad que se me presentaba y tenía muy en claro que tenía que dejar todo. Después, si podía convertir algún gol, mejor; pero lo que me había propuesto era hacer un buen partido. Por suerte lo pude lograr.

Alan2.jpg Marinelli encaró muchas veces y ganó casi siempre. Héctor Rio / La Capital

¿Y por esta inactividad que traías esperabas tener un rendimiento como el que tuviste?

Estaba convencido de que podía hacer un buen partido, por las ganas que tenía pero sobre todo por todo lo que esperé para que llegara este momento. Sabía que no me iba a ser fácil, pero por eso traté de mantenerme tranquilo.

¿En qué momento del partido sentiste que estabas en medio de una tarde que podía ser especial para vos?

Ya desde el primer minuto me sentí cómodo. Recuerdo que en una de las pelotas largas que me tiraron pude ganar y eso me sirvió para meterme rápidamente en partido. A partir de ese momento pensé que tenía que mostrar la mayor contundencia posible para poder ayudar al equipo.

Dijiste que pudiste hacer algunos goles más. ¿Te reprochás eso después de la actuación que tuviste?

Lo que pasa es que cuando te sentís bien querés aprovechar todas las situaciones que se te presentan. Aunque por ahí pateás en el arco, pega en el palo y sale, pero todo lo que hice, en esas jugadas en particular, fue porque me tenía mucha confianza, porque me sentía bien.

https://twitter.com/TNTSportsLA/status/1338587947264843785 #CopaMaradonaEnTNTsports | ¡Gran definición! Alan Marinelli recibió un gran paso de Rinaudo y la cacheteó con mucha calidad para marcar su primer gol en Primera.



Rosario Central Patronato pic.twitter.com/4pp7uluRWB — TNT Sports LA (en ) (@TNTSportsLA) December 14, 2020

Te debés acordar perfectamente de cuáles fueron las palabras del Kily cuando te abrazó al lado de la línea.

Sí, me felicitó, me dijo que había hecho un gran partido, pero son palabras propias de un entrenador hacia un jugador.

¿Te sorprendió que te diera la chance de ser titular?

No me sorprendió, pero es una realidad que no venía jugando mucho. Ya en la semana, después de un par de buenos entrenamientos, me probó para los titulares. En ese momento pensé que tenía una buena posibilidad de jugar, hasta que el sábado me puso de nuevo y ahí me confirmó que iba a jugar.

Hasta aquí les tocó a varios chicos del club jugar de titular o ingresando desde el banco. Tu sensación seguramente debe ser que lo aprovechaste.

Obviamente que sí. Lo que tengo en claro es que dejé todo en la cancha, que colaboré, pero creo que el equipo hizo un gran partido. De todas formas el hecho de haber convertido dos goles me dejó supercontento.

¿Creés que esa molestia que tuviste en medio de la pretemporada y que te impidió jugar los primeros amistoso te hizo perder algo de terreno?

Sin dudas. Al principio el Kily me probaba de titular, pero en un momento me apareció una contractura en el cuádriceps y eso me tiró un poco para atrás, porque tuve que estar un par de semanas prácticamente parado. Después arranqué de nuevo y le metí con todo en cada entrenamiento, sabiendo que en algún momento iba a llegar esta oportunidad.

Ya te había tocado jugar con Cocca. ¿Sentís que en todo ese tiempo lograste formarte como jugador, sobre todo desde lo físico?

Sí. Con el Kily tengo confianza porque me conoce bien y siento que él también me tiene mucha confianza. Eso hace que me sienta más tranquilo cuando me toca jugar.

Lo que sí le demostraste al Kily, o cualquiera hubiese sido el técnico, es que sos delantero.

Es la posición que más me gusta. En un 4-3-3 puedo jugar como extremo tanto por izquierda como por derecha. Juego donde me toque pero siento que donde más ventajas pudo sacar es arriba.

¿Fueron muchos los mensajes que recibiste?

Cuando abrí el teléfono después del partido no te puedo explicar la cantidad de mensajes que tenía, me puse a responder algunos, pero todavía no terminé.

https://twitter.com/TNTSportsLA/status/1338602543132315648 #CopaMaradonaEnTNTsports | ¡Partidazo del pibe! Marinelli armó un jugada excelente por izquierda, Sappa le atajó el primer remate y el delantero metió su doblete tras el rebote.



Rosario Central Patronato pic.twitter.com/rJnwjdCUis — TNT Sports LA (en ) (@TNTSportsLA) December 14, 2020

¿Y cuándo calculás que vas a poder terminar de responderlos?

La verdad, no sé, espero que hoy pueda cumplir con todo el mundo, pero tampoco quiero estar todo el día con el teléfono en la mano. Hoy más que nunca quiero estar con mi familia.

Paz, tu hija, todavía no se da cuenta pero vos sí querrás disfrutar de ella hoy más que nunca.

Mirá, cuando terminó el partido lo único que quería era llegar a mi casa para abrazarla a ella.

El tiempo entre Cocca y el Kily

Alan Marinelli es uno de los juveniles apuntados desde hace ya un tiempo. Diego Cocca lo subió al primer equipo y le fue dando oportunidades de manera esporádica, pero siempre ingresando desde el banco. En su momento desde el entorno del cuerpo técnico anterior alguien confió que lo que se estaba buscando con el juvenil era una puesta a punto desde lo físico, para tratar de que en el corto plazo pudiera explotar la potencia. También que perfeccionara algunos detalles desde lo futbolístico. Por ejemplo, notaban que el desborde le salía de manera natural pero que debía mejorar los envíos al área y sobre eso trabajaron.

¡Felicitaciones pibe!

https://twitter.com/TNTSportsLA/status/1338604101681221634 #CopaMaradonaEnTNTsports | ¡El abrazo para la figura! Gran reconocimiento del Kily González para Alan Marinelli luego del partidazo que jugó.



Rosario Central Patronato pic.twitter.com/dy3UMepplB — TNT Sports LA (en ) (@TNTSportsLA) December 14, 2020

En el medio de eso, cuando Cocca no lo utilizaba en el primer equipo, el Kily siempre le hizo un lugar en la reserva, en el puesto que sea. Porque el actual DT lo utilizó como extremo por derecha, por izquierda (incluso en algunos partidos lo movió dentro de un mismo encuentro). Hasta le dio la responsabilidad de actuar como único referente de área, como 9. Para el Kily, Marinelli era titular en ese primer equipo que imaginó, en sus primeros días como entrenador, pero una molestia en el cuádriceps lo relegó. Igual, por el partido que hizo el lunes, dio la sensación de que Marinelli apareció tarde en el equipo, pero siempre sin tener del todo claro, al menos desde afuera, qué es lo que vio el DT desde aquel primer partido contra Godoy Cruz a este con Patronato, en el que finalmente se decidió ponerlo desde el arranque.