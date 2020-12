Marinelli no tiene lesión ósea y esperan que pueda jugar

Después de una seguidilla de lesiones de consideración, en Central respiraron un poco más aliviados luego de los estudios por imágenes que le realizaron a Alan Marinelli y que arrojaron que no hay lesión ósea en el pie derecho, donde recibió un fuerte golpe en el partido ante Aldosivi. Esto no significa que el delantero pueda estar a disposición del Kily González, cuando el canalla reciba a Defensa y justicia por la 4ª fecha de la zona A de la fase Complementación, pero al menos fue una buena noticia no solo para el jugador, sino para el cuerpo técnico. Puede sonar aventurado, pero creen que podría jugar el sábado.