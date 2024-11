Mariano Soso,el nuevo DT se Newell's: "Es el paso más importante de mi carrera"

"Estoy feliz de habitar este momento, he tenido oportunidad en otras temporadas, no pudimos coincidir por tiempos, este contexto es atractivo y hay argumentos para construir un equipo que represente al hincha y la esencia de esta historia", expresó de entrada.

Soso agregó que: "Me vi movilizado, no puedo negar que es el paso más trascendente de mi carrera. Me eduque en este espacio, aprendí valores en la escuela de Newell's y Bella Vista. Me preparé para este momento".

"Asumimos en contexto complejo, tenemos que tomar este tiempo para diagnósticar y hacer el análisis con la interacción con los futbolistas, por eso no voy a estar mañana", se explayó Soso.

El flamante DT se refirió por supuesto al plantel con que cuenta y al respecto opinó: "Hay una valoración del plantel externas. Nunca dejé de observar a Newell's como hincha. Siento que conozco al plantel y lo terminare de conocer en estos partidos. Tendré respuestas más concretas".

"Sostengo que el fútbol se ha direccionado a que los proyectos sean insostenibles y que el hincha espera respuestas inmediatas. El entrenador precisa de tiempo, es una plataforma de desarrollo en el que estoy convencido", discernió el DT.

El momento justo para Soso

"Me asumo como entrenador, la experiencia no es sinónimo de madurez. Me encuentra en el momento justo para el desafío más importante de mi carrera", reforzó Soso.

Y agregó: "La condición de hincha no me coloca con ninguna ventaja, pero íi no la puedo desconocer".

"Los refuerzos vendrán de manera conjunta con Capria. Deben responder a la historia y a la demanda que tiene Newells", especificó el entrenador.

"Tenemos que retomar el camino de las formativas, consolidando ese trabajo", desgranó sobre lo que piensa de las inferiores.

La forma de juego que le gusta

"Tenemos que ser sólidos y convincentes, tanto en el ataque cono en la defensa "