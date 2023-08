Mariano Junco: "El básquet me salvó la vida"

Y mirá, yo vivía acá a una cuadra de Talleres. Mi bisabuela trabajaba en el club, mi abuela jugaba al tenis con mi tía, mi abuelo era el portero, mi vieja y mi tío jugaban al básquet. Inevitablemente yo iba a jugar a algo acá también. Me acuerdo que un domingo vinimos a comer en familia y justo había práctica de básquet. Me metí a jugar, yo tenía 6 o 7 años y ahí arrancó todo. Fueron muchas etapas, primero como jugador amateur, después tratando de llegar a primera. Pero desde muy chico me di cuenta que quería ser entrenador, organizando al equipo del club. Con el tiempo se convirtió en una profesión.

Talleres te marcó pero también diste tus primeros pasos en Belgrano de San Nicolás. ¿Cómo terminaste ahí?

Yo arranqué en Talleres pero en el 2000 jugué en Belgrano de San Nicolás. Tenía 12 años. Nos mudamos porque mi vieja se casó con mi padrastro, tuvo a mi hermano y nos fuimos a vivir a Villa Constitución. Ahí había pocos clubes y yo que estaba enfermo por el básquet, quería jugar. Vivía mirando la Liga Nacional, justo se dio que Belgrano y Regatas de San Nicolás estaban jugando en esa categoría y entonces terminé jugando en Belgrano. Esa experiencia también formó parte de mis primeros pasos dentro del básquet.

Dejaste de jugar muy joven mientras ya tanteabas la dirección técnica. ¿Qué te impulsó a tomar esa decisión?

Después del paso por San Nicolás, volví y enseguida hice mi primera experiencia como entrenador, dirigiendo a los nenes más chiquitos, obviamente ad honorem. Primero estuve en Banco de Santa Fe, en 27 de Febrero y Alem, teniendo 16 años. A los 17 volví a Talleres y también dirigí a los más chiquitos. Me acuerdo que mi primer sueldo fueron 100 pesos (se ríe) pero estaba feliz, era todo un reconocimiento. También lo tomé como una puerta de entrada al deporte, siendo adolescente, y teniendo muchos amigos que terminaron abriendo otras puertas sin el mejor final. Villa Gobernador Gálvez es una ciudad grande pero éste no deja de ser un club de barrio. Hay muchos chicos que necesitan una contención, que yo tuve en ese momento en el club. A mí el básquet me salvó la vida.

¿Por qué?

Porque yo necesitaba una contención, generada por un contexto. Y ese contexto era el club. Me abrió un montón de posibilidades.

¿Y cómo era ese contexto?

Los dos años en San Nicolás fueron un cambio en mi vida. Vivir con una figura masculina, mi padrastro, también era un tema especial. Nació mi hermano. Después me vine a la casa de mi abuela con 16 años. En el medio estaba empezando a ser entrenador. Hice todos los procesos como entrenador acá en el club, entre los 18 y los 23 años. En el 2009 tenía ganas de cambiar de aire y aproveché dos posibilidades que tuve, una para dirigir en Saladillo a las chicas y, en Central, a los varones. En ese momento, Central jugaba la Liga Nacional B, yo era el asistente novato, digamos el más joven. Así que no dudé. Antes había estado con las selecciones femeninas juveniles de Santa Fe, buscaban un entrenador joven, que básicamente no cobre (se ríe). Viajamos por todo el país con esos seleccionados, me sirvió de aprendizaje, de escuela. Y yo teniendo apenas 21 años. En el medio de Saladillo y Central pasé por Provincial, todo en cuestión de meses y haciendo casi todo junto.

¿Cuándo pegás el salto a la selección argentina?

Una chica de Saladillo, que yo dirigía, es citada a la selección nacional. Lo primero que hago es levantar el teléfono y preguntarle al entrenador: “¿cómo ayudo a esta chica para que sea buena?”. Del otro lado, Hernán Amaya, coordinador de las selecciones, me dice “venite una semana al Cenard así ves cómo entrenamos”. Te imaginás que yo no tenía un peso, dirigía más por pasión que por plata. Mi familia me bancaba en ese momento. Así que avisé en los clubes donde estaba que me iba una semana, esa semana se extendió otra semana, terminamos de gira por Mendoza y me quedé. Estuve desde el 2011 hasta el 2019 en el cuerpo técnico de la selección argentina de menores, completé mi formación como entrenador desde adentro de, ni más ni menos, la selección. Estuve como asistente en Sudamericano y Copa América, hasta que pude cumplir el sueño de ser entrenador principal del seleccionado femenino sub-19 en el Mundial de Tailandia 2019. Después fui asistente en un Preolímpico con la selección mayor.

¿Eras consciente de lo que estabas logrando?

Medio que al principio estaba algo confundido. Además de la experiencia en la selección, me contrata Lanús para dirigir el equipo femenino en la temporada 2013/14. A Lanús lo dirigía Silvio Santander. Así que era verlo a Santander entrenar a la mañana, a la tarde yo con las chicas, después a la noche otra vez a Santander; los martes y jueves entrenábamos en el Cenard con la selección. Fueron años de muchos trenes y subtes, de idas y venidas. Pero en dos años y medio hice un máster en básquet. Era aprender, aprender y aprender. Y yo era un pibe que venía de Talleres de Villa Diego, con hambre de aprender, pero seguía siendo un chico de 25 años. En ese camino conocí a Sofía, que es mi novia hace casi 10 años, que también fue muy importante en mi carrera.

¿Y cómo aparece Atalaya en tu camino?

Lanús cambió la dirigencia, entonces se cortó ahí la posibilidad de seguir dirigiendo. Hernán De Virgilio, que era dirigente de Atalaya, me ofreció dirigir a las chicas, que también era un proyecto relativamente nuevo. Así que acepté, me traje a mi novia que es de Buenos Aires, una fenómena que se la jugó por mí. Ahí arrancó la historia con Atalaya. Igual seguía con los seleccionados, así que era entrenar a la noche con Atalaya y tomarme un micro para estar a la mañana en el Cenard. Un día y un día, imagínate. Por suerte salió bien.

¿De ahí pasaste a dirigir al equipo masculino?

Primero me llaman para dirigir a Puerto San Martín en varones en la Liga Provincial, por primera vez en mi carrera. Mi objetivo era dirigir varones en primera, porque ya lo había hecho en inferiores. Pero la Rosarina no me dejó porque no podía tener dos carnets en simultáneo, o sea, dirigir a las mujeres de Atalaya y a los varones de Puerto. La verdad me terminó viniendo bárbaro, fue como una señal para no agarrar. Y en el 2016, Atalaya me contrata para dirigir al equipo masculino. El club venía de jugar playoffs de descenso la temporada anterior. Lo único que pedí fue que, si quedábamos entre los 8 mejores del torneo, nos anotaran para jugar el Federativo. Era una espina que me había quedado de no poder dirigir en esa liga provincial. Quedamos séptimos. El equipo no jugaba bien, pero defendíamos y aniquilábamos al rival utilizando el scouting. Era algo que había aprendido en la selección. Era analizar al rival con videos, estadísticas y varias herramientas que apliqué en Atalaya. Armamos un grupo hermoso con varios pibes ligados al club como Maxi Yanson, Facundo Maruelli, Santiago Orellano. En ese primer torneo entramos entre los 8 mejores, pero después vino otro de julio de 2016 a julio de 2017, que fue eterno. Y lo ganamos. Fue la primera estrella para Atalaya en 20 años.

¿De alguna manera se juntaron varios factores para llegar a semejante éxito?

Atalaya es un club hermoso. Yo era joven, los jugadores eran jóvenes, había dirigentes jóvenes. Hicimos cosas maravillosas y dejamos otras. En Atalaya, realmente me transformé en entrenador. Sentí que le pude poner mi mano a ese club. Me enamoré y fui muy feliz. Obviamente los ciclos no pueden ser tan largos. Fueron 4 títulos, tres Federal y una Liga Provincial jugados. Me acuerdo justamente de esa Liga Provincial, que quedamos eliminados en Ceci de Gálvez. Ese día sentí algo especial. Fueron muchos hinchas de Atalaya de visitante y dije: “Ojo que esto puede andar”. Sentí que iban a pasar cosas buenas y pasaron.

Hablando del Federal, estuvieron a nada de llegar a semifinales, cayendo en el quinto juego ante Villa Mitre en Bahía Blanca pero con una demostración de amor de cientos de hinchas de Atalaya que hicieron 800 kilómetros para estar ahí. ¿Te suele volver ese recuerdo?

Hace poquito, Maxi Yanson, que era el capitán, me mandó unos videos de aquel partido. Quinto partido en Bahía, la capital nacional del básquet. Nosotros un equipo de Rosario. Los hinchas llenaron dos colectivos, una locura. Me acuerdo que me levanté de la siesta y venía todo azul. Una pasión total de la gente.

79353251.jpg Mate en mano, en el gimnasio de Talleres de Villa Diego, Mariano Junco repasó con Ovación su increíble historia en el básquet. Leo Vincenti

¿Cómo se manejaba esa pasión?

Yo estaba confundido porque me involucré mucho desde lo emocional. Fue muy fuerte lo que construimos con todo el grupo. Hoy si nos vemos nos saludamos con un abrazo y nos quedamos quince minutos hablando. Y siempre sale ese tema, el del partido en Bahía Blanca. Nos acordamos también de muchas otras cosas que vivimos. Ese equipo tuvo mística. Lamentablemente la pandemia nos distanció un poco pero seguimos en contacto.

Cerrada la etapa Atalaya, aparece Gimnasia en el horizonte y saliste nuevamente con un título bajo el brazo.

Tenía que decidir entre volver a la vida nómade como entrenador o quedarme en Rosario. Preferí quedarme acá, también para estar con mi novia, que ya se la había jugado por mí y yo quería hacer lo mismo por ella. Entonces sale lo de GER, con un proyecto muy interesante y súper profesional, nunca nos faltó nada. Y jugamos dos temporadas del Federal, otra vez llegando a la misma instancia que con Atalaya. Nos agarró un Covid masivo y terminamos casi todos contagiados; perdimos un cuadrangular semifinal en Pergamino para ascender a la Liga Argentina. A nivel local ganamos el torneo de ascenso de forma invicta y la Superliga en 2022.

Formaste un equipo a tu medida, apoyado en la figura de Maxi Yanson, a quien conocías de Atalaya. ¿Ese conocimiento ayudó en la consolidación del equipo?

A GER pude llevar a gente de mi confianza. De preparadora física a Antonella Quattroqui, una compañera de fierro, grandísima profesional. A Iván Acosta de asistente, un pibe de 22 años que fue el mejor alumno de un curso que di durante la pandemia. Me dejaron llevar jugadores buenos. Me trajeron al capitán del equipo, Maxi Yanson. También al “Cabezón” Suárez, que fue el base en esos cuatro títulos. Y el base tiene que ser a tu medida, lo tiene que elegir el entrenador. En GER también fuimos felices.

Y en el medio de la pandemia terminaste estudiando periodismo. ¿Lo tenías pendiente o la idea se despertó con el encierro?

Yo me enojé con el básquet porque luché tantos años por ser profesional en Rosario, que siempre termina pasando algo. Tengo el recuerdo de una charla con Lalima (DT de Provincial), un colega con el que te podés quedar horas charlando y aprendiendo, que me dijo: “Vos te pegaste dos golpes muy juntos: que se termine lo de Atalaya por el vínculo emocional que tenías con el equipo y que se termine lo de Gimnasia porque era un proyecto ideal desde lo profesional”. Entonces decidí dejar de ser entrenador y me puse a estudiar periodismo integral. Tuve algunas propuestas muy lindas para dirigir en la Liga Argentina y en el exterior, pero dije que no.

Hasta que apareció Talleres, el club de toda tu vida.

Un día, un dirigente de Talleres me pregunta “¿qué hacemos con el básquet del club?”. Entre charlas llegó una linda propuesta y dije que sí. Además de dirigir, me propuse disfrutar. Es el club donde empezó todo, donde me enamoré del deporte, no sólo del básquet. Y mientras tanto estoy laburando en el mundo de la comunicación, con gente que quizás veía por la tele o escuchaba en la radio hasta hace poco, y ahora compartimos mates y trabajo. La verdad lo disfruto mucho, también soy feliz haciendo esto. El gran desafío es seguir creciendo.

¿Sos consciente de que, por cuestiones de tiempo, quizás en algún momento tengas que priorizar alguna de las dos profesiones que elegiste?

Cuando llegue ese momento, habrá que ver si me dará el cuerpo para hacer las dos cosas. Hoy mi realidad va por el trabajo en la comunicación y me siento fuerte y súper abierto para seguir aprendiendo. Como ese chico que se fue a Buenos Aires y vio las luces del básquet. Yo sé que en algún momento me voy a reconciliar con el básquet, porque sigo enojado, como te conté antes. Pero me gusta mucho.

Vos pudiste tener otro sustento con esta nueva profesión y porque sos joven, pero seguramente tenés colegas que no tuvieron esa misma suerte en la pandemia de que los tomen en otros trabajos.

Yo pasé incertidumbre en momentos de pandemia, así que me reinventé con la comunicación o dando cursos para entrenadores, la pude bancar por ese lado. Pero hubo colegas que no, que ahora están arriba de un micro, a cientos de kilómetros de sus casas, solos y lejos de la familia. Yo por suerte encontré otra cosa y no tuve que estar con la valija armada todo el tiempo. Lo bueno es que, después de la pandemia, se profesionalizó un poco más lo doméstico gracias a los torneos provinciales y federales. Igual hoy no se puede vivir sólo de eso. Todavía falta mucho.

¿Cómo te definís como entrenador?

Como un obsesivo por los detalles. El básquet es un juego de detalles. Como la vida misma. Marcelo Roig, un gran entrenador y amigo, hizo que me enamore del básquet a partir de los detalles. Por eso decidí ser entrenador. Trato de contagiar eso a mis equipos, el estar en los detalles finos, en lo táctico. Claro que después tenés que tener una estrategia, entrenar, meter la pelota en el aro, hay un azar en este deporte. Pero hay detalles que te generan más chances de ganar. Esa fue la forma de jugar durante toda mi vida. El jugador juega, el entrenador piensa y hasta sufre. Yo no sufro dirigir. Ni el pre ni el pospartido. Hay colegas que te dicen que están nerviosos y no pueden dormir antes de algún partido. Y yo duermo hasta la siesta.

Decís que volviste a Talleres por un año, para disfrutar. ¿Qué club te gustaría dejar en diciembre?

Intenté el primer mes acercar amigos, gente que estaba enamorada como yo del club. Todavía hay brechas como para que eso suceda. Lo que quisiera es dejar un estilo de entrenamiento para los chicos y una forma de ver el básquet a través del potencial que tiene este club. Talleres tiene un potencial como para tener básquet profesional, en una ciudad gigante, con un caudal de socios que alientan a que el día de mañana se profesionalice. Todavía lo veo muy lejos y a mí me gusta pensar a corto plazo. Por ahora, lo que quiero es darle un abrazo a cada jugador y dirigentes el 31 de diciembre y decirles “gracias”. Y ojalá sea con objetivos cumplidos, que tienen que ver con una cuestión de lograr una identidad más que resultados.

Hace poco Provincial ascendió a la Liga Argentina, un logro histórico para la ciudad, teniendo en cuenta que los proyectos serios escasean.

Los últimos buenos momentos del básquet rosarino tienen que ver con actores individuales que se pusieron al hombro la lucha de los proyectos institucionales. En Provincial hubo una gran apuesta, llevando a un entrenador con la carrera del Tete Lalima. Dos años antes llevaron a Leo Ceñera, uno de los mejores formadores de la ciudad. Sin ellos dos hubiera sido muy difícil que Provincial lograra lo que logró. También fue importante la vuelta de Adrián (Boccia). El torneo local es muy lindo, aunque ahora esté deslucido por la cantidad de equipos. Pero la Superliga es fuerte. La Asociación Rosarina es muy grande, la Federación Santafesina es enorme. La competencia interna es tan rica que es lógico que el clásico Temperley-El Tala tenga más espectadores que un partido del Federal. Hay que laburar para que los logros de las instituciones sean de las propias instituciones y no de actores individuales o privados. Ojalá lo que consiguió Provincial revierta esa tendencia y se quede mucho tiempo en la Liga Argentina. Que haya apoyo, Rosario lo necesita.