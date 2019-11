María Noel Martino: una apuesta a la paridad en el deporte

No te voy a preguntar de qué cuadro va a ser tu hijo porque es una respuesta cantada, ¿no?

El padre es hincha de Boca, pero no es fanático, así que Mateo será de Newell's como yo. Mi papá ya le compró la camiseta y una pelota.

¿El Tata te llevaba a la cancha?

Siempre. Aprendí los números con las camisetas de los jugadores: el 1 era Scoponi; el 2, Theiler; el 3, Pautasso; el 4, Basualdo; el 7, Zamora; mi viejo el 8, y así.

¿Cómo vas a hacer para gestionar también a favor de los centralistas?

Soy muy leprosa, miro los partidos, me saco, soy cabulera, hasta rezo, pero gestionar políticas públicas será otra cosa, no me genera contradicciones. Es más, mis tres mejores amigas Micaela, Valentina y Ornella son fanáticas de Central y nos llevamos muy bien.

¿Qué sentís frente a la rivalidad descarnada de canallas y leprosos?

Que habría que jugar muchos más clásicos, es la única manera de tomar el juego como una costumbre. Vi muchos clásicos: River-Boca, Real Madrid y Barcelona, y los rivales hasta se sientan al lado y no se agreden como acá.

Vos practicaste varios deportes, ¿cómo viviste y vivís el avance de la mujer y las disidencias en algunos espacios deportivos?

Con mucho interés, como mujer me interesa seguir acompañando esa veta. Practiqué de todo: vóley, patín artístico, tenis, hockey, natación, handball y fútbol con los varones en la escuela, jugaba en el mediocampo, era una Martino completa. Es el deporte que más gusta a pesar de que me llenaba de moretones. Apuesto a la paridad y para mí es importante que también la haya en el gabinete.

¿Jugadora y jugador de tu preferencia, además de tu papá?

Vanina Correa, la arquera de la selección argentina: es una genia, porque tiene mellizos y laburando logró ser una gran jugadora de fútbol. Después Messi, pero me suena a una obviedad. También Lucas Bernardi, Pomelo Mateo... y sí, mi papá.