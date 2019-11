María del Carmen va siempre a la "popu. No me gusta la platea". (Foto: captura de TV)

Las imágenes de una mujer colgada del alambrando, sostenida por su marido, en el partido del último domingo en el que Newell's le ganó por 2 a 0 a Defensa y Justicia trascendió las fronteras, rápidamente se convirtió en viral y enamoró a todos, más allá de los colores y de qué equipos sean hinchas.

Ahora se conoció quién es la pareja que conmovió a todos y despertó el cariño de la gente. Ella se llama María del Carmen y él, Angel. Viven en Granadero Baigorria y cada vez que Newell's juega en el Coloso van a la cancha.

María del Carmen es fanática de la Lepra y Angel fue perdiendo esa pasión por el fútbol, aunque siempre acompaña a su mujer a la cancha.

"No me gusta la platea. Me gusta la popu", arrancó comentando María, quien enseguida agregó: "Me gusta ir a la cancha, saludar a los muchachos. Y si veces mi marido no puede quedarse a dar una vueltita para festejar y nos tenemos que venir, yo espero a los muchachos que pasan en colectivo que son de acá, de Granadero Baigorria, y me saludan, ya me conocen".

Consultada sobre si era la primera vez que iba a la popular, comentó: "No, mi estatura (1,56 metros) no me permite mirar, si me quedo abajo solo veo el cielo, entonces me subo al alambrado para poder ver el partido. Y siempre hay algún chiquito que me mira. El otro día, el domingo, había un nene que me miraba y repetía lo que yo gritaba".

"El veterano hace 40 años que me cuida", cuenta María señalando a Angel, antes de agregar: "En mayo cumplimos 40 años".

"No hay otro, así que tengo esta pareja", señaló con mucho humor.

Angel también explicó el motivo por el que la acompañaba a la cancha y la sostiene, como se pudo ver en el video que se convirtió en viral. "Es mi mujer, la tengo que cuidar, no me queda otra. Hace cuarenta años que estamos juntos, se merece que la cuide", argumentó en diálogo con El Tres TV, antes de agregar: "Tenemos cuatro hijos, cinco nietos y dos bisnietas, ya tenemos la vida hecha. Entonces tengo que darle el gusto y acompañarla".

Angel enseguida agregó que "ella es la leprosa" y que él no es tan fanático. "Yo ya casi no soy hincha de fútbol, no soy fanático", cuenta antes de recalcar: "A mí me gustaba Don Angel, que era un tipo sensato y honesto, que no quería que haya esa disputa entre los clubes, pero sobre todo de los hinchas".

Y enseguida lo justificó: "Yo jugué al fútbol con muchachos de Central y Newell's, que éramos como hermanos, pero no había esta pelea".

"Yo a esta altura de mi vida no conozco tanto a los jugadores, porque los van cambiando tanto, pero voy a la cancha y les grito: «Gordo, flaco, negro»... Y les grito «corré, poné lo que tenés que poner»", afirma orgullosa María del Carmen, que no obstante resalta: "Él a veces me dice «Gorda, bajá un cambio porque sos una mujer grande», pero es más fuerte que yo".