Newell's continúa con serios inconvenientes para defender en las pelotas aéreas. Lo sufrió sobremanera contra Argentinos Juniors. No sólo por la conquista de Nicolás González sino por otras acciones que se dieron durante el partido jugado en La Paternal. Ese fue el primer gol en contra que recibe la Lepra en el ciclo de Omar De Felippe. Por características, fue similar a otros tantos que recibió durante el torneo. El 42 por ciento de los goles que le anotaron fue por arriba, la mayoría cabezazos directos al arco. Otros fueron a partir de habilitaciones de cabeza de los rivales para que uno la empuje a la red. Tal falencia no se debe a la baja estatura del equipo rojinegro. Con excepción de José San Román, los otros tres de la defensa miden por encima del metro 80 centímetros. La cuestión pasa por la falta de sincronización en la marca.

La última línea del equipo rojinegro frente al Bicho estuvo conformada por jugadores con altura: Bruno Bianchi (1,84 metro), Fabricio Fontanini (1,81) y Fernando Evangelista (1,83). El más bajo de los integrantes del fondo fue San Román (1,72), aunque tampoco es un futbolista petiso. Pese a contar con futbolistas que tienen una contextura física apropiada para despejar los envíos aéreos, Newell's no fue capaz de entorpecer los intentos del local por esa vía.

De Felippe señaló que las apariciones de Nicolás González dentro del área, arrancando desde atrás para buscar los centros de Javier Cabrera, fue un tema que se habló previo al encuentro del sábado. "Uno a veces explica las jugadas y después durante el desarrollo del partido cuesta solucionarlas", señaló el entrenador sobre la facilidad que tuvo Argentinos para anotar el único gol y luego realizar una jugada similar, con los mismos ejecutantes, que no fue adentro por la defectuosa definición de González.

La elaboración de cada jugada de riesgo generada por Argentinos desnudó otro defecto del equipo rojinegro. Evangelista estuvo flojo en la marca y facilitó que Cabrera envíe centros desde el costado izquierdo. En otras ocasiones fue San Román el que no fue capaz de entorpecer al futbolistas que se movía por su costado. Se le agrega que el equipo acostumbra a no ser sólido para obstruir en la mitad de cancha.

Newell's nunca conformó un medio con quite que entorpezca el juego rival y la apertura por las bandas. No lo consiguió con el doble cinco que integraron indistintamente Bernardello, Rivero y Sills, ni tampoco colaboraron en la recuperación Joaquín Torres y Héctor Fértoli por derecha e izquierda, respectivamente, por cualidades de uno y otro.

Entre varios de los aspectos del juego a corregir, De Felippe tiene que encontrar la manera en que la defensa no cometa tantas equivocaciones en el juego aéreo. Es que no se trató de un partido. Es una falla que se repitió durante la Superliga en cada pelota que llegó al área por lo alto, ya sea a partir de un centro, tiro libre o tiro de esquina.

El entrenador heredó tal dificultad, con la imprescindible misión de solucionarla. Los antecedentes son una preocupación. Newell's recibió 19 goles, de los cuales 6 fueron cabezazos y otros 2 a partir de habilitaciones de cabeza. Son 8 goles en los que la Lepra perdió en el juego aéreo. Representa un 42 por ciento de los tantos que le anotaron en el actual torneo.

Los errores son consecuencia de malos anticipos y desatenciones, más allá de que siempre existe la chance de que el rival tenga la virtud de ganar en lo alto.

El problema se acentuó

En los últimos partidos, el tema se profundizó. La mitad de los goles recibidos por la Lepra llegó por arriba. En total fueron ocho las conquistas, dos por golpes de cabeza y la misma cantidad por frentazos para bajarla a un compañero.

Argentinos fue el último que desnudó tal flaqueza de la defensa leprosa. Anteriormente pasó con San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro. Centro de Marcos Angeleri, Fabricio Coloccini se elevo más que San Román y la bajó de cabeza al medio para que Rubén Botta le rompa el arco a Pocrnjic, ante el reclamo de Llop porque Fontanini se distrajo en la marca.

En la fecha anterior, Colón sacó provecho en las alturas, en el Coloso. Córner desde la izquierda y el ex leproso Guillermo Ortiz cabeceó al gol, superando en el salto a Joaquín Varela, otro longilíneo que jugó algunos partidos en la defensa rojinegra, de 1,90 metro.

Previo al encuentro con el sabalero, Newell's perdió con Estudiantes por 4 a 2 en el estadio Ciudad de La Plata. El segundo tanto pincharrata fue a partir de otra jugada aérea. Tiro libre desde la izquierda, Varela perdió a Leandro Desábato, que saltó en soledad y le dio el frentazo para el derechazo goleador del atacante Juan Otero.

La lista sigue. Central lo derrotó en el Gigante de Arroyito, con el tiro de esquina de Leonardo Gil que Germán Herrera conectó con el parietal derecho. Leonel Ferroni fue el que perdió al Chaqueño.

La Lepra llegó a ese encuentro luego de igualar de local con Racing 2 a 2. Ambos tantos del conjunto de Avellaneda fueron de cabeza.

En el primero, Bianchi no llegó a anticiparse a Lautaro Martínez tras el centro de Andrés Ibargüen. Y en el segundo, Facundo Nadalín no pudo en lo alto con Lisandro López, que puso la igualdad definitiva a partir de un tiro libre ejecutado desde la derecha por Renzo Saravia.

Este fue el último encuentro con la camiseta rojinegra de Nehuén Paz, de 1,91 metro, integrante permanente de la zaga central hasta ese momento. Su presencia es para refrendar que no es por una cuestión de estatura tantos goles sufridos por la Lepra por elevación.

Esta serie se inició en la caída de la 2ª fecha contra Huracán. Lucas Villalba envió la pelota al área desde la izquierda e Ignacio

Pusseto se le anticipó a Milton Valenzuela y cabeceó para el 1 a 0.

Por lo tanto, no es nuevo lo que le pasa. Ante tantos aspectos a perfeccionar en el equipo, será prioritario hacerse fuerte de arriba. De lo contrario, seguirá sufriendo en su arco.