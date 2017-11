Marco Ruben reconoció que fue "un golpe muy duro"

Eliminado. La desazón de Marco Ruben tras la serie de penales y otra decepción en Copa Argentina. Leo Vincenti

"Estamos muy golpeados", sentenció Marco Ruben luego de la derrota por penales ante Atlético Tucumán que significó la eliminación de la Copa Argentina y también la frustración de no poder clasificarse a la próxima edición de la Copa Libertadores.



"Fuimos superiores, creamos situaciones, pero tuvimos la mala suerte de llegar a los penales y estuvimos muy mal", contó el delantero que erró su penal en la definición desde los doce pasos.



Respecto de la salida de Paolo Montero de la dirección técnica, comentó: "Nos golpea mucho la salida de Montero, porque los culpables somos todos. En lo personal también me siento golpeado y muy culpable, porque en el año que estuvieron ellos nunca pude estar en mi mejor nivel y eso me hace mal, porque son grandes personas y siempre se brindaron, más allá de que no nos salieron las cosas".

Respecto de la salida de Montero de la dirección técnica, comentó: "Nos golpea mucho la salida de Montero, porque los culpables somos todos. En lo personal también me siento golpeado y muy culpable, porque en el año que estuvieron ellos nunca pude estar en mi mejor nivel y eso me hace mal, porque son grandes personas y siempre se brindaron, más allá de que no nos salieron las cosas".

"Hay grandes jugadores e individualidades y no pudimos dar lo mejor, ni cerca de lo que podemos dar. Es injusto lo que pasa", contó en relación al momento que viven y a la renuncia del entrenador.



Sobre el penal que pateó Camacho durante el partido y que lucchetti terminó atajándoselo, Ruben explicó que "ya había hablado con Camacho, y lo iba a patear él. No es por ego ni nada de eso, vengo errando varios penales y pateando mal, se notó en el último penal que ejecuté el otro día. Lamentablemente estoy pateando mal y no tendría que haberlo hecho. Es un tema de confianza. Y el viene jugando bien, se lo merecía, pero lamentablemente también lo erró".



Sobre el penal que ejecutó en la definición para definir el finalista, comentó: "Se hizo una lista con los que queríamos patear".



El delantero también dejó en claro que ahora el único objetivo que tienen es el clásico ante Newell's. "El de hoy si es el clásico, pero eso no nos salva el año ni mucho menos. Tenemos que cambiar esa cabeza de plantearnos un solo objetivo. Son importantes los puntos y si seguimos perdiendo puntos se pueden venir epocas más complicadas más adelante".



En otro párrafo, sentenció: "Claramente fuimos merecedores del triunfo, pero nos vamos con un dolor más grande que tuvimos en todo este último tiempo".



En esta nota

¿Te gustó la nota?