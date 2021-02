Marco Ruben: "Me siento muy bien y con muchas ganas"

Salió del modo silencio. Marco Ruben expresó, entre varios temas que abordó sin barreras, lo que le sucedió durante su extensa pausa en el fútbol. "Cuando volví de mi paso por Atlético Paranaense había planteado que no sabía qué iba a pasar con mi carrera. Iba a jugar esos seis meses para completar el contrato y frenaba. Y eso hice”, tiró de movida el atacante de Central en conferencia de prensa vía Zoom. "Necesitaba ese tiempo para estar con mi familia, y darle un descanso a mi cuerpo y cabeza”, acotó para luego dejar en claro que "me siento muy bien y con muchas ganas”. El 9 también confesó que "no sé cuándo jugaré”, mientras que además hizo eje en el conflicto que tuvo con Emiliano Vecchio tiempo atrás.