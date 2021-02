Ayer no se pudo concretar un amistoso, que iba a ser el único previo al comienzo de la Copa de la Liga Profesional, previsto para el próximo viernes. Pero el Kily no se quedó quieto y ordenó un ensayo formal de fútbol donde paró un equipo en el que la mayoría tiene posibilidades de ser titulares para el debut con el Bicho, que por cierto ayer sí ensayó con su nuevo técnico y no le fue nada bien (ver página 5).