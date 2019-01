El excapitán canalla Marco Ruben fue presentado hoy como nuevo jugador de Atlético Paranaense de Brasil, y debió aclarar, ante la curiosidad de la prensa brasileña, que llegó desde Argentina en camioneta y no en avión porque no le parecieron demasiado los 1.700 kilómetros que separan a Rosario de Curitiba.

"Vi que eran 1.700 kilómetros y no me pareció una distancia muy grande, tenía que mudarme y traer muchas cosas, así que me pareció oportuno venir con mi camioneta con todo lo de la familia. Además, mi mujer viaja más tranquila con mis hijos, fue un lindo viaje, de muchas horas pero agradable", explicó Ruben.

El delantero de 32 años, ex River, Villarreal (España), Dínamo Kiev (Ucrania), Évian (Francia) y Tigres (México) agradeció el buen recibimiento diciendo: "Estoy feliz por comenzar una nueva etapa, además de ansioso para comenzar los entrenamientos y adaptarme lo más rápido posible".

Ruben será compañero de su compatriota Luis "Lucho" Gonzalez y al respecto expresó: "Hablé con Lucho hace seis meses y ya me había dicho que era un buen equipo el Paranaense. Me habló de un club en crecimiento y ambicioso, de que Curitiba es agradable y segura. Me ayudó a tomar la decisión de venir".

Atlético Paranaense es el campeón de la pasada Copa Sudamericana -jugará ante River Plate, ganador de la Copa Libertadores, por la Recopa continental-, y Ruben añadió al respecto: "Es siempre especial jugar ante un equipo como River y más en una final. Tengo ese partido en la cabeza y tenemos que prepararnos de la mejor manera para ganar ese copa".