Marco Ruben, el próximo objetivo en Arroyito

En medio de lo que se presenta como un escenario de incertidumbre, hay un razonamiento lógico: si Marco Ruben estuviera dudando o ya hubiese tomado la decisión de no continuar con su carrera futbolística, ya se lo habría comunicado a los dirigentes. Es que se hace difícil pensar (eso no quiere decir que no pueda suceder) que el delantero se tome hasta el último día y recién allí confirme que no seguirá en Central. Y seguramente a partir de ese pensamiento se aferran todos en Central, pensando en que Marco dará e visto bueno para renovar el contrato que vence el próximo martes. El más interesado en su continuidad es ni más ni menos que Cristian González, quien hoy será oficializado como nuevo entrenador.

También suena ilógico o al menos poco probable que el Kily no se haya comunicado con Ruben, porque si bien el club hizo oficial recién ayer el nombre del nuevo entrenador, el Kily González siempre supo que era el máximo candidato a suceder a Diego Cocca.

Lo cierto es que ya resuelta la situación del técnico, el próximo paso será cerrar la continuidad del delantero, quien no sólo es el mayor referente de este grupo, sino el único centrodelantero que se mantiene (Sebastián Ribas y Claudio Riaño fueron notificados que no continuarán).

La comisión directiva cumplió con el paso fundamental: le hizo una propuesta a Ruben para que siguiera vistiendo la casaca canalla y desde ese momento se mantuvo un tanto distante de la situación para no generar ningún tipo de acoso sobre Marco.

Lo propio ya hizo el Kily. Es que el nuevo DT considera que Ruben es una pieza clave no sólo desde lo futbolístico, sino dentro de un vestuario al que seguramente se sumarán varios chicos de las divisiones inferiores. De allí la charla que hubo entre el técnico y el delantero, aunque la misma se haya tratado únicamente para dejarle en claro la intención de contar con su presencia después del 30 de junio.

Desde hace algunos días se habla de que la decisión de Marco será positiva y que el anuncio sería inminente, pero tampoco nadie se atreve a desafiar los tiempos del delantero. Su representante indicó en más de una ocasión que Ruben aún no tomó ninguna decisión y está a la vista que es así o que al menos ya lo definió pero aún no lo dio a conocer. Pero ya no queda demasiado tiempo para definir, porque el contrato vence el 30 de junio y los dirigentes, pero sobre todo el Kily, están ilusionados con que después de esa fecha en Central habrá Marco Ruben al menos por un año más.