Marc Márquez prepara la vuelta tras 10 meses: "Mi objetivo es volver a disfrutar sobre la moto"

Presentación Repsol Honda Team 2021 / Repsol Honda Team present riders for 2021 MotoGP season

“Lo que hay que entender es que no puedes pretender tras diez meses lejos de la moto llegar a la primera carrera y ser el mismo”, avisó el español, según un despacho de la agencia AFP.

“Es la primera vez que he estado tanto tiempo sin estar sobre la moto y no sé cómo será la vuelta, pero la primera vez que corra no será al 100%”, afirmó.

Márquez, de 28 años, se fracturó el húmero derecho el pasado 19 de julio al caerse en el primer Gran Premio de la pasada temporada, lesión que lo obligó a tres cirugías, la última en diciembre pasado.