Maravilla Martínez, más conocido como Dibu, y más que un atajapenales

Parece loco pero no come vidrio. Ni en sus festejos tan particulares está fuera de eje. Puede cultivar un personaje. Pero de lo que no caben dudas es que Emiliano Martínez es un gran arquero. Un extraordinario arquero que goza la selección argentina y que agigantó su figura mucho más allá de los penales. Más allá de que no podía faltar la dramática definición desde los doce pasos en esta Copa América, donde otra vez se luciera, lo cierto es que lo mejor del Dibu estuvo durante cada juego. Seguro, atento, expeditivo. No hay ningún campeón que perdure en el tiempo sin un guardavalla de calidad. Y esta selección de Lionel Scaloni lo tiene. En su mejor nivel.