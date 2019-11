Maradona se iría, pero todavía duda

El romance entre Diego Maradona y Gimnasia La Plata podría durar menos que un amor de verano. Diego se iría. Conforme a lo que había prometido si se daba cierta condición. Gabriel Pellegrino, actual presidente del lobo y hombre que fue a buscar a Maradona para darle una nueva oportunidad como DT en el fútbol argentino, confirmó que no seguirá participando en la política del club y entonces el 10, tal como había dicho, no continuaría. Varios clubes de la Superliga ya estarían interesados en contratarlo, aunque ese será otro capítulo más en esta vida de película. Antes resta saber la decisión final, porque anoche también trascendió que el DT está tan encariñado y agradecido con sus jugadores que no quiere soltarles la mano.

La jornada de ayer fue intensa para el mundo tripero, ya que desde temprano resonaron con intensidad los rumores que hablaban de la salida de Diego. Rocío Oliva, ex pareja y actual mánager del fútbol femenino de Gimnasia La Plata, habló y confirmó unas horas antes del estruendo mayor que Maradona “seguramente” dejaría de ser el entrenador del lobo platense.

En la práctica de ayer hubo reunión entre directivos, jugadores y Diego con un clamoroso pedido para que no tomase la decisión de irse. El lugar estuvo cerrado a la prensa y según se dijo, Diego se habría despedido de los futbolistas con lágrimas en los ojos. Pero después también surgió que ese mano a mano del DT tocó fuerte las emociones y por eso tomaría la determinación hoy, día en que primero dirigirá el entrenamiento.

“Diego es así: «Yo vengo con vos y me voy con vos». Así que seguramente se irá de Gimnasia. El presidente (Gabriel) Pellegrino fue el único que lo llamó para dirigir (en el fútbol argentino tras muchos años viviendo en el exterior)”, reforzó Oliva en la TV, mientras que en otro tramo deslizó que Maradona ya fue contactado por dos clubes de la Superliga para seguir dirigiendo: “Uno es el club que lo vio crecer”, dijo en referencia a Argentinos Juniors. Los otros serían Godoy Cruz y Atlético Tucumán.

Maradona revolucionó el fútbol criollo con su llegada a Gimnasia, en septiembre, en lo que significó su vuelta al ambiente que lo vio nacer. El club tripero quedó en la primera plana mundial y se generó una locura sólo acorde al tamaño de la leyenda Diego. Hinchas de todo el mundo se hicieron socios del club de La Plata sólo por su presencia y cada institución que pisó le rindió homenaje. La fiesta mayor se la brindó Newell’s en Rosario, el pasado 29 de octubre, en especial agradecimiento a aquella primavera de 1993 cuando el Diez se puso la camiseta del Parque. Lo que Diego le significa al fútbol está recontradicho. Por eso, ahora sólo se aguarda su definición.