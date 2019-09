Maradona: "River te esconde la pelota y estás al horno"

“Con River no se puede, te esconde la pelota y estás al horno. Hoy (ayer) las que tuvimos no ligamos, otra le pegó en el pie a (Enrique) Bologna. No ligamos”, dijo Diego apenas finalizado el encuentro. Apesadumbrado, Maradona se disculpó ante los simpatizantes del lobo por la nueva derrota (séptima seguida del equipo en el torneo, la tercera desde su llegada), que además lo hundió en los últimos puestos de la tabla de promedios para el descenso. “Ahora tenemos un descanso y habrá que retocar todo otra vez. Tengo que meter mano en todos lados, tengo todo un equipo para trabajar”, dijo el entrenador tripero.

Por su parte, Marcelo Gallardo dijo: “Me pone feliz por los jugadores, por el esfuerzo, por la seriedad con la que jugaron”.