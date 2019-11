Maradona reavivó la pelea con Dalma y Giannina

Diego Maradona no tiene paz. Ni dentro ni fuera de la cancha. Hoy el entrenador salió con un video a responderle a su hija Giannina, quien sorprendió el fin de semana con publicaciones en redes sociales que aludían a la salud de su padre, y generando así preocupación.

Diego, junto a la filmación de su video, escribió: “Más vivo que nunca. Y sigo esperando que me devuelvan todo lo que es mío”.

Y en el video, filmado por su pareja Rocío Oliva, Maradona dice: “Hola, quiero decirles que no me estoy muriendo para nada. Que vivo muy plácidamente porque estoy trabajando. Me dolió muchísimo perder con Estudiantes, pero no sé lo que habrá querido decir Gianinna o interpretará, no sé. Yo sé que ahora, mientras uno se va haciendo más viejo, se preocupan más por lo que le pasa, por lo que estás haciendo. Yo les digo a todos, no les voy a dejar nada. No voy a dar todo lo que corrí en mi vida. Lo voy a donar. Así que seguirán diciéndole a otro cuando yo me muera, pero por ahora no. No existe. Estoy muy sano. Muy sano. Gracias”.

De esta forma Maradona salió al cruce de los posteos de Giannina en Instagram, quien en uno de ellos escribió: “No se está muriendo porque su cuerpo lo decide, sí lo están matando por dentro sin que él pueda darse cuenta. No creo en el parámetro de NORMAL, pero eso está muy alejado de la realidad que él se merece. Recen por él, por favor".

Cuando todo en la vida de Maradona parecía encausarse en una sana normalidad, esta nueva pelea aleja de nuevo al Diez de las hijas que tuvo con Claudia Villafañe.

Es más, Dalma y Giannina fueron a la cancha de Gimnasia cuando el equipo que dirige su papá enfrentó a River, luego de que Diego se reencontrara con su nieto Benjamín (hijo de Giannina y Sergio Agüero) en un entrenamiento en Estancia Chica.

Desde el entorno familiar sostienen que la preocupación de Giannina surgió cuando el 30 de octubre llamó a Maradona por su cumpleaños y no lo notó bien.

Tal vez por ello en otro de los mensajes que escribió la hija del Diez fue: “¿Se acuerdan de que había un zoo en el que te podías sacar una foto con un león gigante? O sea, podías entrar a la jaula y por poco más abrazarlo... Lo tenían empastillado, si no es imposible domar a la fiera. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia”. Un posteo polémico sin dudas.

En otro configuró un mensaje de aproximación con Diego. Y lo hizo con una imagen pintada en una pared en la que está la propia Giannina con su padre: “Dame la mano así de nuevo, ¡yo te puedo llevar a vos ahora!”, firmó.

Está claro que las hijas tienen profundas diferencias con el actual entorno de Maradona, el que está compuesto por Rocío Oliva y el abogado Matías Morla.