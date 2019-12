Maradona quiere al Pulga Rodríguez en Gimnasia

Luis Rodríguez es el mayor deseo de Diego Maradona, quien lo quiere para reforzar el ataque de Gimnasia, pero todo parece indicar que no se convertirá en realidad, dado que el delantero tiene por delante un año de contrato en Colón.

Teniendo en cuenta esto, el Pulga contó que “no recibí llamados de nadie, gente de Gimnasia habló con mi representante, pero no más contacto de otra gente”. Y agregó: “Uno no puede decidir algo cuando no tiene ninguna propuesta ni mucho menos, hoy tengo contrato en Colón y el 3 de enero me presentaré a entrenar allá”.

La Nochebuena se adelantó para Gimnasia y Maradona ya tiene algunos regalitos: Matías Pérez García acordó su llegada y se suma a otros dos refuerzos que el plantel ya tiene confirmados, todos procedentes del Cúcuta de Colombia: Jonatha