El ex astro del fútbol argentino Diego Maradona fue duro en sus críticas de este viernes contra su compatriota Lionel Messi, a quien pidió que dejaran de "endiosar", y también contra el presidente argentino Mauricio Macri, a quien llamó "ladrón".

"Para mí es difícil hablar, pero es inútil querer hacer caudillo a un hombre que va 20 veces al baño antes del partido. No lo endiosemos más. Messi es Messi jugando en el Barcelona y Messi en la selección argentina es uno más", aseguró Maradona a la cadena Fox Sports.





Mardona opina sobre Messi



El "Diez", que dirige desde septiembre al club mexicano Dorados de Sinaloa de la segunda división, habló en la previa del partido amistoso que su equipo ganó 1-0 contra Xolos, de la primera división, como visitante en Tijuana.

"Yo quiero ir a favor de Messi. Yo digo que Messi es un grandísimo jugador, pero no le da para decir 'traeme a aquel y a aquel', no, se va a jugar a la Playstation antes de hablar (en el vestuario)", añadió Maradona.









"En la cancha sí quiere la pelota, la pide, la busca, se ve que quiere hacernos felices a nosotros", continuó el ahora entrenador de 57 años. "Es el mejor del mundo . junto a Ronaldo", sentenció.





Aunque Maradona fue muy duro con Messi, también mostró empatía con el actual jugador del Barcelona, al tiempo que llamó "ladrón" al presidente de Argentina, Mauricio Macri.

"Estamos hablando siempre de que Messi tiene que ser el salvador de la patria, pero Argentina no solamente está mal futbolísticamente, sino económicamente, ߥntonces lo van a poner de presidente, muchachos? ߌo vamos a sacar al ladrón de Macri y a poner a Messi?", añadió el técnico.

El ex jugador de Boca Juniors en su país natal se refirió además a la actualidad de la selección argentina, de la cual aseguró que no está en condiciones de jugar ante las potencias europeas.

También criticó al presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, Claudio "Chiqui" Tapia. "A mí (Tapia) me traicionó, porque trajo a (Jorge) Sampaoli, que no tiene categoría para dirigir a la Argentina. ߅so no lo sabíamos? Sí. Yo no sé si acá cabe el robo o la ignorancia", finalizó el "Diez".

"El fútbol argentino está cada vez más pobre, porque vos ves jugar a Boca, a River, a San Lorenzo y son equipos que pueden jugar fácil contra El Salvador y Nicaragua, con todo el respeto que merecen, pero hoy no podemos jugar contra Holanda ni España", declaró.