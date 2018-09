Maradona fue presentado como DT en México: "No vinimos de paseo"

El exastro del fútbol argentino Diego Maradona aseguró hoy que asumió la dirección técnica de Dorados, del ascenso mexicano, para trabajar y dejar el corazón en su nueva aventura como entrenador.

“No venimos de paseo, no venimos de vacaciones. Venimos a trabajar, vine a dejarles mi corazón y a darle una mano a los muchachos”, aseguró Maradona ante una multitud de medios presentes en la ciudad mexicana de Culiacán.

La expectación mediática fue alta: dos horas antes de la rueda de prensa de Maradona, los más de 120 periodistas acreditados (locales e internacionales) ya hacían filas bajo un sol inclemente y con alta humedad. A pesar de ello, el controlado acceso al complejo donde apareció Maradona, su cuerpo técnico y la directiva dorada impidió la llegada de los hinchas.

Pero el excapitán de la selección argentina advirtió que no es el salvador del fútbol mexicano. “Yo no vine a resolver el fútbol mexicano, yo vengo a darle una mano a Dorados y Dorados me la da a mí”, dijo.

“Quiero darle a Dorados lo que me perdí cuando yo estaba enfermo: hoy quiero ver el sol y acostarme de noche, antes ni me acostaba ni sabía que era una almohada, por eso acepté la oferta del equipo”, añadió el campeón del mundo en 1986.

El técnico de 57 años dijo que tuvo ofertas a largo plazo “importantes” en Argentina, así como de selecciones sudamericanas, pero precisó que “éste no es el momento”. “Evo (Morales) me ofreció la selección boliviana y (Nicolás) Maduro la venezolana, pero yo estoy con ganas de patear el césped”, explicó Maradona.

“Es importante venir a Dorados: estoy mucho más cerca de mi familia, antes (en Emiratos Árabes) era un viaje de 24 para la Argentina. Ahora son diez, vengo con todas las ganas”, manifestó. “Anoche (domingo) hablé con (Antonio) Mohamed, siempre me habla de Dorados cuando hacemos asados”, declaró.

Dorados, que disputa la segunda división mexicana, no pasa por un buen momento: está penúltimo de la tabla y en las seis primeras fechas del torneo de Acenso MX no ha podido ganar todavía.

“Vine aquí porque no me buscó América, me fue a buscar Dorados: yo respeto tanto a la gente de uno como de otro club”, señaló Maradona. “Tendré una reunión con los jugadores y voy a restregarles en la cara que yo hice cosas que no hay que hacer, que cada pelota es nuestra, que se traba con la cabeza”, completó.

“Cuánta gente hay que hace peores cosas que nosotros y no salen en ningún diario. Yo vengo a dejar todo, como en Emiratos, nosotros entrenamos ese equipo, no es verdad que no ascendimos, les pido por favor que cuando pongan 'títulos cero'... no, un ascenso papá”, agregó.

A pesar de que bajo su mando, el Al Fujirah de la segunda de los Emiratos Árabes Unidos, su última aventura en los banquillos hasta Dorados, perdió el ascenso directo, se ganó el derecho a una repesca que le permitió ascender en mayo, cuando Maradona ya no era el entrenador.

Por último, el “Diez”, que recibió una camiseta del club con su nombre y dicho número, atendió a sus críticos. “Yo no me escondo, ni mato ni miento. Ustedes entiendan que nos toca llevar un elefante al hombro, que no es poco”, expresó.

Esta tarde, el exjugador de Boca Juniors en su país natal dirigirá su primera práctica con el plantel. Lo hará en el estadio de Dorados y será abierto a la prensa y al público. “Al periodista que quiere hacer polémica: que venga a entrenar con nosotros, es la mejor manera de sacar la calentura”, concluyó sonriente Maradona.