Maradona disparó contra la Conmebol, la AFA y River

Diego Maradona disparó la Conmebol por la decisión de jugar la final de la Copa Libertadores en España, criticó con dureza a la AFA por haber apoyado la decisión y se quejó del escándalo que se generó ante la revancha entre River y Boca por el título más importante del continente.

"Estoy muy caliente", estalló Maradona hoy en Radio La Red, y agregó: "Le quiero a este Alejandro Domínguez: qué le digo a mi familia que quiere ir al partido Boca-River y tiene que ir a Madrid. Qué carajo tiene que ver España. Cómo va a ir mi familia a ver un partido a Madrid. ¿Pero qué somos, somos todos Macri?"

"Cuando River tenga que ir a la cancha de Boca, ¿cómo hacés para entrar, Gallardo? ¿Cómo hacen para entrar los jugadores de River? ¿Por qué siguen insistiendo con lo del gas pimienta, si con el gas pimienta Boca cerró el culo y fueron campeones ellos? Que no me jodan, porque sino, así, queda como un héroe para los hinchas de River, pero para los que queremos el fútbol es vía libre", disparó a viva voz.

Finalmente, el técnico de Dorados de Sinaloa aconsejó: "Poné seguridad y hacelo en cancha de Vélez. Son la lacra del fútbol. No están capacitados para el cargo, loco. No me jodas que Domínguez va a hablar de fútbol, no me jodas que el Chiqui Tapia, que tiene más papada que el Gordo Porcel, va a hablar de fútbol".