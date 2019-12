Diego Armando Maradona aclaró hoy que “jamás” se enfrentaría con Lionel Messi, a quien considera un “amigo”, y recordó que tras la eliminación en el Mundial de Sudáfrica 2010 lo vio “llorar como un nene” cuando “muchos 'capangas' estaban buscando vuelos para volverse”.

“No me enfrentaría con Messi jamás. Yo no lo critico, el pibe viene, juega y dicen que es cátalan porque no canta el himno. Yo soy amigo de 'Leito'”, aclaró Maradona, quien recordó el momento de la eliminación del Mundial de Sudáfrica 2010 tras la goleada ante Alemania por 4 a 0.

“Yo lo vi llorar como un nene cuando muchos de los que decían 'capangas' estaban buscando vuelos para volverse antes”, remarcó en una entrevista con TyC Sports.

Y ante la consulta sobre quiénes eran esos referentes que querían retornar rápido de Sudáfrica, el ex DT del seleccionado argentino volvió a apuntar a “uno de La Plata”, en referencia a Juan Sebastián Verón.

>> Leer más: Barcelona publicó un video en el que compara a Messi con Maradona

Sobre éste último, Maradona explicó que la bronca con Verón se generó cuando Juan Ramón, padre de la “Brujita”, lo criticó públicamente luego del mencionado Mundial y se sintió defraudado ya que él lo había defendido ante el público que lo silbó durante un partido en el estadio Monumental.

El otro que se ganó la enemistad de Maradona en el último tiempo es Gastón Fernández, a quien invitará “a pelear” en cuanto se lo cruce luego del entredicho que tuvieron en el último clásico platense.

“Cuando lo vea, lo peleo. Es de Estudiantes y amigo de Verón, está todo mal”, afirmó.