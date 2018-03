Charla técnica. Leo Fernández le brinda indicaciones a Gil en una de las prácticas. El Colo volverá a ser titular contra Vélez. Sebastian Suarez Meccia

Las bajas por diferentes circunstancias condicionan a Leo Fernández en la previa del partido contra Vélez, que está pactado para el próximo domingo, a las 19.15, en Liniers. Sin embargo, el entrenador de Central sabe que no tiene tiempo para los lamentos. Por eso pondrá desde hoy manos a la obra para construir el equipo que buscará levantarse de la derrota contra Godoy Cruz.

Para el encuentro en Liniers no estarán Néstor Ortigoza, Mauricio Martínez ni Fernando Tobio. En realidad, lo que más tiene en vilo al técnico es cómo rearmará la zaga central ante el desgarro de Caramelo y la expulsión del ex Boca.

Es ahí donde entran en consideración Oscar Cabezas y Alfonso Parot, principalmente. Un escalón atrás asoma la figura del juvenil Recalde, quien tuvo su bautismo de titular ante Gimnasia, pero su performance no cerró.

Lo que sí está claro es que el arquero será Ledesma. Y que los laterales estarán en poder de Paulo Ferrari y José Luis Fernández, quien volverá al equipo. A su vez, en el medio también habrá cambios. Al menos uno seguro de antemano.

Leonardo Gil ocupará su rol en el doble cinco junto a Maximiliano González. Andrés Lioi pinta para seguir, pese que ante Godoy Cruz debió salir para darle lugar a Federico Carrizo ante la lesión de Néstor Ortigoza, quien tendrá para un mes y medio de recuperación.

Resta saber si Leo Fernández mantendrá a Pachi o seguirá apostando por el pibe Joel López Pissano. A eso hay que agregarle que arriba el único que por ahora tiene la plaza asegurada es Fernando Zampedri. Habrá que ver si el DT ratifica a Marco Ruben, quien está en un bajo nivel, o le brinda la chance a Germán Herrera, quien reapareció ante el Tomba y marcó el gol del descuento en el Gigante.

Central volverá a practicar hoy a la mañana. Lo hará en el country de Arroyo Seco. Quizá el entrenador auriazul realice algún movimiento táctico con los apellidos que tiene en mente para visitar a Vélez, que viene de perder ante Racing, en Avellaneda, la noche del último domingo. O quizá se tome su tiempo para analizar las cartas que tiene a mano y luego plasmarla sobre el campo sin dudar.

Porque si tiene en claro algo el técnico es que además de las bajas que padece por diversos motivos, su equipo deberá reponerse el domingo del golpe sufrido en Arroyito contra el elenco mendocino.

