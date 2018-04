Manchester United busca entrenador en la web

El club inglés juega en el estadio Old Trafford, para 75.643 espectadores, ubicado en un distrito suburbano. El club es uno de los más populares del mundo (en 2012 contaba con una base de 659 millones de seguidores en todo la orbe) y uno de los que tienen mayor valor de mercado en términos financieros. Aunque hasta ahora era el único grande de la Premier League que aún no incorporaba mujeres. Aunque no es el único en Europa que todavía tiene las puertas cerradas a la rama femenina: se suman el Real Madrid de Florentino Pérez, el Inter de Milán, el alemán Dortmund y el Mónaco.





Por suerte otros han sido más igualitarios. En la actual Champions femenina, Inglaterra tiene dos equipos en las semifinales —el City y el Chelsea—, mientras que Francia tiene uno —Lyon— y Alemania el otro —Wolfsburgo—.





Y España intenta abrirse al fútbol femenino pero aún no se suelta del todo. "Que las mujeres jueguen aquí todavía no está del todo bien visto. Tanto gente mayor como joven no lo ven bien", comentó la arquera del Madrid Club de Futbol Femenino (MCFF) Paola Ulloa, en diálogo con el diario El País. Entonces, si se tiene en cuenta que Argentina tiene un seleccionado de fútbol femenino que esta semana se ganó el reconocimiento de ser el cuarto mejor equipo de América (junto a Brasil, Colombia y Chile), al competir en la Copa América del país trasandino, y que en Rosario hay 20 equipos que comenzaron a jugar el domingo pasado el segundo torneo de la asociación local, podría concluirse que en materia de igualdad de derechos entre varones y mujeres, este rincón del mundo no está tan atrasado como el europeo.





El club presentó una solicitud ante la Federación de Fútbol Inglesa (FA). El perfil que busca para sus entrenadores son "capacidad para maximizar el talento de las jugadoras, saber trabajar con los equipos de desarrollo y poder formar una estructura junto a un entrenador asistente, un preparador físico, un entrenador de arqueras y un fisioterapeuta". Se trata de que quienes trabajen con las muchachas del United arranquen y acompañen su recorrido por la segunda división de la Superliga (WSL2) y crezcan en el corto plazo para convertirse en "una de las referencias en Inglaterra". El departamento de comunicaciones del Manchester explicitó en la web que "de tener éxito, esto aportaría un camino profesional para las jugadoras hacia el club de talento regional (Regional Talent Club o RTC), del cual han surgido unas 15 jugadoras que han participado en el plano internacional esta temporada". Se refiere así al RTC (Chelsea's Regional Talent Club) la sección juvenil de Chelsea Ladies FC que apoya el desarrollo de talentosas jugadoras jóvenes hacia los niveles más altos de fútbol competitivo tanto para el club como para el país.





El estadio de del Manchester, el segundo mayor del Reino Unido y el noveno más grande de Europa, también se conoce como Teatro de los Sueños, un campo de juego donde ahora patear una pelota será una realidad para muchas mujeres. En la entrada de esa cancha se levanta una escultura de bronce titulada "Las naciones trinidad", creada por el artista Philip Jackson. Se ve a tres jugadores, uno con una pelota, otro con un brazo en alto, abrazados y celebrando al equipo de sus amores. Posiblemente, en poco tiempo y para ser justos, haya que agregar a una mujer en ese glorioso abrazo.





El Manchester United Football Club de Inglaterra fue fundado en 1878 y se incorporó a la primera división 14 años después. Hace dos siglos. Pero recién ahora decidió formar un equipo de fútbol femenino profesional y como no tiene jugadoras pero tampoco entrenadores, a los dirigentes no se les ocurrió mejor idea que empezar por formar el cuerpo técnico. Y publicó en internet el pedido para ocupar tres puestos: técnico, entrenador de arqueras y asistente técnico, en tiempo completo. "Head coach/Goalkeeping/Assistant coach. Full time. Women's Profesional Footbal Team", se lee en la página de búsqueda de empleo de los diablos rojos. Atentos, los y las técnicos desocupados del fútbol argentino.