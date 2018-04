Mañana es la venta de las entradas

La venta de entradas para el partido contra Talleres será mañana, a partir de las 12 y hasta la hora del partido, en las boleterías de la puerta 6. Los espectadores tendrán que pagar también el bono por el Día del Club, que hasta hoy costará 200 pesos y mañana tendrá un valor de 250.

Los precios de las entradas serán los siguientes: generales, 320 pesos; menores, 100; jubilados, pensionados y damas, 170; platea socio este alta, 250; platea socio este baja, 350; platea socio oeste, 450; tribuna oficial socio, 100; y tribuna oficial no socio, 420.

Además: platea no socio este alta, 570; platea no socio este baja, 670, y platea no socio oeste, 770.

A la entrada hay que agregarle la compra del bono. El mismo incluye a todas las categorías societarias, desde los 6 años, y a los invitados por protocolo.

El bono se venderá en la sede del club y de forma on line a través de boletería VIP a un valor de 200 pesos en caso de comprarse hoy. Mañana su valor ascenderá a 250.

Durante el entretiempo del partido será el sorteo para determinar a los ganadores de las 11 camisetas titulares. Los que tengan la fortuna de quedarse con una casaca serán informados a través del sitio web del club.

Los vencedores podrán retirar el premio a partir del miércoles 18 del corriente, en la tienda oficial del parque Independencia.

El capitán. El mediocampista aún tiene molestias de una distensión en el bíceps izquierdo. Estará listo para el domingo próximo.

Lesionado