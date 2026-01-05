La Capital | Ovación | Malcorra

Malcorra se despidió de Central: llegó como uno más, se marchó como un ídolo

El 10 confirmó su salida del club después de finalizar su contrato. Los hinchas canallas pierden a uno de sus jugadores más queridos de los últimos años

5 de enero 2026 · 13:57hs
Después de tres años y medio

Celina Mutti Lovera / La Capital

Después de tres años y medio, Ignacio Malcorra se despide de Central como un ídolo.

Tras idas y vueltas, la novela llegó a su fin. Ignacio Malcorra se despidió de Central con un emotivo mensaje para los hinchas, luego de no llegar a un acuerdo por la renovación de su contrato, el cual finalizó el 31 de diciembre de 2025. Llegó como uno más y, tres años y medio después, se marcha como un ídolo.

A través de un posteo en sus historias de Instagram, el mediocampista se dirigió a todos los canallas y expresó: “Hoy es un día muy triste, donde me toca despedirme de todos ustedes que me hicieron muy feliz dentro y fuera de la cancha. Me despido con mucha tristeza, me hubiera encantado despedirme de otra manera, dentro del Gigante de Arroyito como nos conocimos”.

Dejando ver un sabor amargo por la manera en que se dio su salida, Malcorra valoró y devolvió el cariño que la hinchada auriazul le manifestó durante estos últimos años, dejando atrás su paso por el club con dos títulos y reconocido como uno de los grandes protagonistas del clásico rosarino.

image (22)

El flechazo de Malcorra con Central

“La hinchada más loca y hermosa del país. Entrar al Gigante cada fin de semana y verlo explotado que te hacía jugar con la piel de gallina no tiene precio. Son recuerdos que nunca voy a olvidar. Con mi señora y mis hijos nos vamos con el corazón encanallado”, remarcó el 10.

>> Leer más: Malcorra está muy cerca de tener nuevo equipo: el técnico lo quiere y el club avanza en su contratación

La relación entre Malcorra y los hinchas canallas fue como un flechazo. Más aún después de aquel recordado gol de tiro libre frente a Newell's para ganar el clásico y comenzar la remontada que terminaría en el campeonato de la Copa de la Liga 2023 con Miguel Ángel Russo como DT.

Punto final para un ídolo canalla

“Me voy con la tranquilidad de haber dejado todo cada partido y de dejar a Central bien arriba como tiene que ser, con dos campeonatos y todos los clásicos ganados”, agregó que futbolista, que aclaró que, a pesar de “no hablar mucho”, “dentro de la cancha” siempre intentó “representar los colores de la mejor manera”.

Para finalizar su mensaje dedicado a los fanáticos, Malcorra concluyó: “Los voy a extrañar mucho guerreros, y los alentaré de donde esté. Gracias por dejarme ser parte de su hermosa historia. Un fuerte abrazo canallas queridos! Los quiero mucho”.

Malcorra despedida de Central
