Mal resultado para los rosarinos

Festejo marplatense. Aldosivi no dejó dudas al golear 3-0 a Atlético Tucumán.

La chance estaba y no parecía difícil que sucediera, pese a que jugaba en su cancha. Central y Newell's esperaban una derrota de Aldosivi pero los marplatenses no les dieron el gusto y, encima, no dejaron dudas en la gran victoria por 3 a 0 sobre Atlético Tucumán. Así, el tiburón se les escapó de la costa y los auriazules siguen en la zona de boyas rojas y los rojinegros, por ahora, bajo el agua turbia de la zona del descenso.

Si Aldosivi perdía con los tucumanos iba a quedar abajo de Central y Patronato con 1,172 y apenas arriba de Newell's (tiene un partido menos jugado). Un empate en Mar del Plata lo hubiera mantenido cerca, con 1,206. Pero la victoria les permitió escaparse a 1,275 y ponerse lejos, por encima de todos los que pelean por no descender.

Igual, esto recién empieza. Van apenas 4 jornadas y mucho por delante con muchas chances de subir y bajar fecha a fecha.

Por eso, la mejor forma de pelear es conseguir los puntos propios y no perderlos cuando la chance es propicia, como le pasó a Central en el empate con Patronato en el Gigante.

Del lado de Newell's, si bien perdió lo hizo de visitante en una cancha que le es esquiva como la de Vélez, pero no podrá fallar el domingo próximo otra vez en el Coloso contra Huracán.

Justamente el Globo tampoco les dio una mano a los rosarinos y los otros equipos que pelean abajo porque apenas igualó de local ante Argentinos Juniors, aunque en el cierre del partido Droopy Gómez casi los hace gritar con un gran remate de tiro libre que devolvió el travesaño.

El punto fue bueno para el equipo de La Paternal, aunque sigue mezclado con los del fondo. Tiene apenas 3 unidades más que los canallas y los entrerrianos de Patronato y 5 más que Newell's, aunque la lepra tiene el partido postergado en cancha de Independiente.

De La Feliz a Córdoba

Aldosivi visitará en la 5ª jornada a Talleres y otra vez tendrá el peligro de perder y caer varios puestos porque divide por dos torneos. Es que si no suma en Córdoba bajará a 1,233, igual aún lejos de auriazules y rojinegros. También serán visitantes en esta pelea Banfield (con Defensa), Central Córdoba (ante Lanús) y Gimnasia (con Argentinos).