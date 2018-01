Mal comienzo pero buen final

No fue fácil el torneo de AFA para la categoría 2003 de Newell's. Estos chicos habían salido campeones de la Rosarina en 11ª en 2015 y en 10ª en 2016 con grandes campañas. Entre los dos años jugaron 56 partidos con 50 triunfos, 3 empates y solamente 3 derrotas. Convirtieron 245 goles (un promedio mayor a 4 tantos por partido) y recibieron solamente 5.

Pero el campeonato de AFA es otra exigencia. No solamente desde lo deportivo donde este plantel ha demostrado estar a la altura de las circunstancias, sino también por todo lo que implica viajar cada 15 días para chicos de 14 años a ciudades como San Juan, Mar del Plata y Mendoza.

El equipo de Gustavo Arciprete, desde los números, tuvo buenas y malas. Entre las primeras hay que mencionar que en la fecha 13 le ganó 9 a 0 a Tigre en Bella Vista en lo que fue el triunfo más amplio en la historia de la 9ª división de Newell's. Hasta allí la máxima diferencia en la más chica de todas las divisiones había sido hace 16 años En el Clausura 2001, la categoría 1987 le ganó 10 a 2 como visitante a Almagro, con tantos de Leandro Exequiel Fernández (3), Diego Rovira (3), Cristian Sebastián Díaz, Imanol Caturano, Leandro Benítez y Leandro Torrilla.

Otro punto para destacar fue la actitud que mostraron tras ser goleados por Boca 5 a 0 en la fecha 22. Ya que lejos de caerse, esta goleada sirvió como una inyección anímica para hilvanar 5 triunfos en forma consecutiva en lo que fue lo mejor del año para la 9ª leprosa.

Mientras que dentro de lo negativo hay que mencionar que a excepción de Independiente, no le pudo ganar a ningún otro grande de Buenos Aires, algo que seguramente mejorará en 2018 con más experiencia en el lomo para enfrentar a este tipo de rivales.

El goleador del equipo fue Lisandro Pola con 14 goles. En este rubro lo siguió Nahuel Báez con 12 festejos, quien se dio el gusto de marcar consecutivamente en las útlimas cuatro jornadas, ya que les hizo goles a Temperley, dos a Olimpo, a Arsenal y a Talleres.

Baéz fue uno de los dos que firmó planilla en los 29 partidos del campeonato. El delantero lo hizo en 22 partidos como titular y en 7 como suplente. El otro que siempre dijo presente fue el atacante Brian Nicolás Aguirre (27 planillas de titular y 2 de suplente).