Macri a la Fifa y ardió Troya

"Con mucha alegría quiero contarles que la Fifa me ha elegido como el próximo presidente ejecutivo de la Fundación Fifa, la organización que busca generar un cambio social positivo a través del fútbol y la educación". El mensaje lo escribió ayer en Twitter el ex presidente Mauricio Macri, el mismo que durante su gobierno redujo la Secretaría de Deportes de la Nación en agencia e impulsó desde siempre la conversión de los clubes en sociedades anónimas, entre tantas otras medidas perjudiciales para el deporte pensado para las mayorías del país.

Sus palabras, lejos de ser recibidas como una buena noticia por parte de la comunidad del fútbol argentino, provocaron un masivo rechazo de propios y extraños. Podría decirse que si hasta ayer había futbolistas macristas y antimacristas, tras el mensaje del ex presidente la división se borró. Todos repudiaron la designación y la consideraron "lamentable". Los primeros en decirlo fueron Rodolfo D'Onofrio (River Plate) y Marcelo Tinelli (San Lorenzo). Luego se sumó una catarata de disgustados, desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), pasando por la entidad macrista por antonomasia desde 2017, Superliga, hasta la mayoría de los directivos de clubes y el mismísimo Diego Maradona."Que la Fifa revea esta decisión y que le saquen el cargo a este impostor", dijo el Diez, a través de Instagram.

"Es increíble que Macri, después de engañar durante 4 años a los argentinos, ahora engañe también a la Fifa. Aquí solo dejó hambre y miseria. Después de lo que nos costó zafar del FMI, él nos volvió a endeudar de por vida", dijo el técnico de Gimnasia.

Ayer, no contento con el primer mensaje, Macri había agregado: "Estoy muy agradecido con esta muestra de confianza de la Fifa y este reconocimiento a nuestro país. Este es un nuevo rol adicional que desempeñaré con honor, sin descuidar el compromiso que asumí con los argentinos que nos eligieron de seguir representándolos". Pero no hubo claque alguno que aplaudiera sus palabras como en otra época. Todos se desmarcaron como los mejores delanteros.

"Me parece lamentable que una persona que sin ningún pudor y siendo presidente manifestó que venía diciéndoles a sus colaboradores que los mercados no nos iban a dar más plata y que nos íbamos a la «mierda»", hoy sea distinguido en la Fifa. Triste noticia para los que amamos el fútbol", dijo Tinelli en Twitter.

D'Onofrio, por la misma vía, comentó: "Es lamentable que el ex presidente que nos dejó una deuda casi impagable, más de 50 por ciento de pobreza, enemigo de las sociedades civiles en el fútbol y responsable de los últimos 4 años en el manejo que vive el fútbol argentino, haya sido nombrado al frente de la Fundación Fifa". Posteriormente, Jorge Ameal, presidente de Boca Juniors, también apuntó contra el ex presidente argentino. "Sobre el cargo de Macri en Fifa, primero debió consultar Fifa con nosotros, los dirigentes de AFA. No estoy de acuerdo con el nombramiento, los dirigentes políticos tienen que hacer política y la Fifa no es premio consuelo".

Ni la Superliga

Ya con Boca, River y San Lorenzo expuestos públicamente, salieron detrás la Superliga Argentina de Fútbol (SAF) y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

"La SAF, como integrante del fútbol argentino, ve con preocupación la reciente designación de Mauricio Macri como presidente ejecutivo de la Fundación Fifa, cuyo objetivo es contribuir a la promoción de un cambio social positivo", se leyó en la cuenta oficial de la entidad. El actual CEO de la Superliga es Mariano Elizondo, cercano a Tinelli, y el vicepresidente es Jorge Brito, dirigente de River, que también calificó de "lamentable" el suceso.

Posteriormente salió la AFA con un comunicado en su sitio oficial: "La Asociación del Fútbol Argentino, con sorpresa ha tomado conocimiento de la designación del ingeniero Mauricio Macri como presidente ejecutivo de la Fundación Fifa. Esta información que ha adquirido dominio público en las últimas horas y teniendo en cuenta nuestro carácter de miembro de la Fifa y la trascendencia de la designación referida, nos impone manifestarnos que la misma es ajena a la voluntad de esta asociación, asumiendo por tal razón nuestro deber de juzgar como inapropiada su designación", cerró el documento.

Además, la Coordinadora de Hinchas, que nuclea a miles de simpatizantes de diferentes clubes, se expresó con la misma tónica: "Nadie que conozca los intereses de Macri puede designarlo en una organización que tenga como objetivo el rol social desde los clubes y el fútbol", posteó en el Facebook oficial.

Finalmente, Claudio Morresi, ex secretario de Deportes y ahora legislador porteño por el Frente de Todos, sentenció: "El programa comunitario de la Fundación Fifa apoya a organizaciones que utilizan al fútbol como una herramienta de cambio social, para mejorar la vida de los jóvenes. Qué irresponsabilidad de la Fifa darle la presidencia a quien llevó al 60 por ciento de los chicos argentinos a la pobreza".